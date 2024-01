Koncerty, licytacje, morsowanie. Wkrótce finał WOŚP

"Tu wszystko gra OK" to hasło tegorocznej zbiórki, której celem jest wsparcie szpitali w sprzęt służący leczeniu chorób płuc u dzieci i dorosłych. W puławskim sztabie trwają już ostatnie przygotowania do weekendowego finału. Pierwsze wydarzenia związane z charytatywną akcją zobaczymy już w sobotę. Tego dnia w Galerii Zielonej w godz. 13-16 zaplanowano występy utalentowanej wokalnie młodzieży, a także licytacje. Tego samego dnia o godz. 17 w klubie Smok rozpocznie się aukcja dzieł sztuki, w tym obrazów autorstwa lokalnych malarzy.

W niedzielę na ulicach Puław oraz okolicznych miejscowości pojawią wolontariusze z kolorowymi puszkami 32. finału WOŚP. Tego dnia o godz. 9 na stadionie MOSiR rozpocznie się charytatywny bieg pod hasłem "Policz się z cukrzycą", który ma swój własny dobroczynny cel - pomoc w zakupie pomp insulinowych dla kobiet w ciąży, które chorują na cukrzycę. O tej samej porze w atrium Domu Chemika będzie można oddawać krew (do godz. 13), a przed ośrodkiem stanąć mają podnośniki umożliwiające oglądanie centrum miasta z nieco wyższej perspektywy.

W południe zbiórki ruszą w Gołębiu (gm. Puławy) i Janowicach (gm. Janowiec). W tej pierwszej miejscowości z orkiestrą grają strażacy z gołębskiego OSP oraz Gminny Ośrodek Kultury. Dla zgromadzonych zaśpiewają m.in. harcerze z drużyny "Astra", Śpiewające Kobiety z Pasją, Śpiewający Seniorzy z Gołębia oraz młodzi wokaliści z GOK-u. Za wrzut do puszki przewidziano choćby przejażdżki quadami, poczęstunek grochówką z kuchni polowej, czy też udział w loterii fantowej. Z kolei w Janowicach od godz. 12:30 w planie jest morsowanie w miejscowym zalewie, saunowanie, pokazy strażackie, konnce oprowadzki, poczęstunek i ognisko. Warunek - wrzut do puszki.

Wracając do Puław, w godz. 14-17 w sali widowiskowej Domu Chemika wystąpi szereg artystów, w tym Emotion Drive i NoToLufa. Po zakończeniu części muzycznej ruszą licytacje. Finał zakończy zaplanowane na godz. 20 "światełko do nieba" czyli zapalenie sztucznych ogni.

W niedzielę sporo działo się będzie również w Nałęczowie. W miejscowym ośrodku kultury orkiestrowe wydarzenia już od godz. 10. Na scenie wystąpią m.in. laureaci przeglądu kolęd i pastorałek, a także grupy taneczne i teatralne. O godz. 13:30 wystartuje "Bieg WOŚP", marsz nordic walking i przemarsz spacerowiczów bez kijków. Pół godziny później pokaz strażacki w wykonaniu nałęczowskiego OSP, a tuż po nim warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Ponadto - stoiska kulinarne i koncert plenerowy z Bolo MC, Voyage, DJ Kamiloo, Retrans i Divorce. Równo o godz. 20 - "światełko do nieba".

Finał WOŚP w powiecie puławskim w tym roku wspiera m.in. Dom Chemika, Komenda Powiatowa Policji, SP ZOZ, MZK, RCKiK, PCK, Galeria Zielona, I LO, ZST, Smok, Central Park, Da Grasso, Byczek Bistro, Sarzyński, Abramowicz, Reypol, FitBox Studio, Avangarda, Czarna Dama, Inna Bajka, Inter Cars, Brico Depot i inni.