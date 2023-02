Studniówka Zespołu Szkół nr 2 w Nałęczowie. To był bal!

Egzaminy już w maju więc uczniowie ostatnich klas ZS nr 2 założyli wieczorowe stroje i wzięli udział w maturalnym balu. Ten był imprezą pożegnania ze szkołą, a jednocześnie przywitaniem z dorosłością. Nie zabrakło kwiatów i podziękowań dla wychowawców oraz części artystycznej z piosenkami.

– Wspomnienia z tej nocy na pewno na długo pozostaną w pamięci każdego przyszłego maturzysty. Życzymy, by po maturze uczniowie mieli tyle samo powodów do radości, co podczas balu – napisali nauczyciele nałęczowskiego zespołu szkół na stronie internetowej placówki.

Zespół Szkół nr 2 z ul. Prusa w Nałęczowie oprócz absolwentów liceum zwanego również "Żeromem", kształci także techników informatyków i techników hotelarstwa.





