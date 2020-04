Miliony na nowe drogi w powiecie puławskim

Dzięki wsparciu z rządowego programu, Puławy jeszcze w tym roku wzbogacą się o dwie nowe drogi. Jedna z nich powstanie zupełnie od podstaw. To ulica, która nie ma jeszcze nazwy. Pobiegnie równolegle to torów, od skrzyżowania ze Składową, za budynkiem Trans-Sypu, w kierunku wiaduktu, gdzie połączy się z ul. Kolejową.

Oprócz asfaltowej jezdni i chodnika, przy nowej drodze zaplanowano ok. 50 miejsc parkingowych oraz 2 przystanki autobusowe. Te ostatnie zostaną zbudowane na wysokości tyłów nowej hali sportowej, co umożliwi alternatywny dojazd do obiektu, odciążający główny wjazd od Lubelskiej. W nieokreślonej przyszłości z kolei puławianie będą korzystać z nich również kierując się w stronę planowanego za halą - nowego, krytego basenu. Nowy łącznik prawdopodobnie zabierze część ruchu pomiędzy ul. Słowackiego, a osiedlem Górna-Kolejowa, co może udrożnić najbardziej zatłoczone puławskie rondo im. Prymasa S. Wyszyńskiego. Puławy na powstanie nowej ulicy wydadzą ok. 4 mln zł, z czego 1,61 mln to suma gwarantowanego wsparcia z budżetu centralnego.

W tym roku zaplanowano również poszerzenie i utwardzenie kolejnego, a zarazem ostatniego fragmentu ul. Norblina. Obecnie, ok. 400-metrowy odcinek prowadzący do ul. Romów jest zbudowany z wąskich, powykrzywianych, betonowych płyt. Do końca roku, zgodnie z projektem, zamieni je nowa nawierzchnia z kostki. Na to zadanie również udało się pozyskać rządową pomoc, a dokładnie 1,23 mln zł.

Inne gminy też zyskają

Pieniądze trafią również do innych gmin w powiecie puławskim. Pomoc otrzyma m.in. gmina Puławy (1,6 mln zł na ul. Pocztową w Gołębiu oraz 1 mln zł na drogę w Anielinie), Końskowola (2,7 mln zł na budowę nowej drogi w Witowicach i 665 tys. zł na drogę w Rudach), Żyrzyn (1,5 mln zł na drogę do Woli Osińskiej), Nałęczów (226 tys. zł na drogę w Piotrowicach) oraz Kurów (1 mln zł na tzw. Aleję Lipową w Olesinie).

Większość puławskich gmin otrzymała 50 proc. czyli połowę wartości wnioskowanych zadań. Żeby dostać 60 proc. należało wykazać, że dochody własne na jednego mieszkańca nie przekraczają 85 proc. średniej dla całego kraju. Tej sztuki udało się dokonać dwóm samorządom z naszego regionu, tradycyjnie dość ubogiemu Żyrzynowi oraz Końskowoli.