"Animki" będą uczyć seniorów kuglarstwa

Młodzi ludzie uczą się nowych form spędzania czasu wolnego, m.in. tańca, chodzenia po linie i kuglarstwa. Nowe umiejętności przekażą dzieciom i seniorom.

To wszystko w ramach serii warsztatów w Młodzieżowym Centrum Animacji "Animki". Ideą tego projektu jest nie tylko zaktywizowanie jego uczestników, ale także budowa nowych relacji pomiędzy nastolatkami, a dziećmi, seniorami i osobami niepełnosprawnymi.

- Chcemy, żeby młodzież po tym, jak sama nauczy się nowych sposób spędzania wolnego czasu, podzieliła się tą wiedzą z różnymi grupami społecznymi. Młodzi animatorzy będą oczywiście dostosowywać rodzaje zajęć do ich uczestników. Face-painting, kuglarstwo, czy dziecięce gry i zabawy będą skierowane do najmłodszych, warsztaty plastyczne, w tym rękodzieło to oferta dla seniorów - tłumaczy Marta Grzechnik z fundacji "Pogodna Przyszłość".

W projekcie "Animki" bierze udział grupa młodzieży z Góry Puławskiej i okolic. Pierwsze zajęcia ruszyły we wrześniu, ostatnie zaplanowano pod koniec stycznia przyszłego roku. Ich organizację finansowo wsparła Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.