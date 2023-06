Prezes MZK już odwołana. Los szefa wodociągów niepewny

Puławskie Azoty przejęte przez Orlen? Prezes Obajtek zapowiada fuzję

Do końca roku grupa kapitałowa Zakładów Azotowych "Puławy" może zostać przejęta przez Orlen. Zapowiedział to we wtorek prezes koncernu paliwowego Daniel Obajtek. Połączenie przedsiębiorstw ma pomóc obniżyć koszty produkcji nawozów.