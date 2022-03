Prezydent chciał połączyć dwie szkoły, a jedną z nich przeznaczyć na pomoc uchodźcom

Adonis i Neptun w potrzebie. Lublinianie pomagają ochronić zabytki Lwowa

Gaśnice i koce gaśnicze dostarczyli w sobotę lublinianie, którzy odpowiedzieli na apel by pomóc ratować zabytki Lwowa i okolic. Akcja będzie kontynuowana w najbliższych dniach. – Ja jestem dobrej myśli, co do Lwowa. Oby tak było – mówi jeden z rodowitych mieszkańców.