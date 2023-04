Biblioteka to już mediateka za 33 mln zł. Tłumy na otwarciu

Zanim puławianie odwiedzili nową siedzibę miejskiej biblioteki, przed głównym wejściem zorganizowano krótką uroczystość z okazji jej otwarcia. - To obiekt łączący teraźniejszość z przeszłością. Aż prosi się o to, żeby przebywać w nim cały czas. Wiem, że będzie to wspaniałe miejsce, gdzie każdy z nas otrzyma wytchnienie od codzienności. Wszyscy stworzymy genius loci, ducha tego miejsca, a nowa biblioteka będzie żywą książką naszych doświadczeń i wymiany myśli - mówił prezydent Puław, Paweł Maj, który nazwał mediatekę "świątynią piękna i wiedzy".

- Chciałabym podziękować byłemu prezydentowi, Januszowi Groblowi i radzie miasta siódmej kadencji, która w 2016 roku podjęła decyzję o budowie mediateki. Naszą inspiracją była wizyta w mieście partnerskim Nieuwegein, gdzie zobaczyliśmy nowoczesny dom kultury i mediatekę. Potem rozpoczęliśmy kształtowanie koncepcji i dążyliśmy do tego, aby wygląd tego budynku był taki, jaki jest - przypomniała Bożena Krygier, przewodnicząca rady miejskiej.- Życzę wszystkim, zwłaszcza najmłodszym, żeby ten obiekt był miejscem magicznym, gdzie zapomnicie o problemach dnia codziennego i będziecie mogli wzbogacać swoją wiedzę - dodała.

- Cieszę się, że mimo problemów i sprzeciwów, wszystkie przeszkody udało się pokonać i ten piękny obiekt w tych trudnych czasach możemy dzisiaj oddać do użytkowania - powiedział poseł Krzysztof Szulowski.

Po przecięciu wstęgi, w którym uczestniczyli m.in. wspomniany Janusz Grobel, projektant Janusz Gąsiorowski, dyrektor biblioteki Małgorzata Szczypa i starosta Danuta Smaga, gmach poświęcił ks. dziekan Piotr Trela, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Puławach. Następnie zgromadzeni puławianie weszli do środka, gdzie mieli okazję obejrzeć wnętrza, zapoznać się z układem regałów, poleżeć na leżankach, pograć na konsolach itd.

Wielu mieszkańców wychodziłp również na taras, gdzie rozważane jest otwarcie sezonowej kawiarni. Ściany sali wystawowej ozdobiły obrazy namalowane przez studentów warszawskiej ASP. Dzieła wypożyczono od puławskiej fundacji KZMRZ.

33 mln zł i nowinki techniczne

Goście, którzy wychodzili z budynku byli pod pozytywnym wrażeniem. - Bardzo nam się podoba, bo jest więcej miejsca, dobre rozmieszczenie regałów, łatwiejszy dostęp do książek. Na plus jest także lokalizacja, bo jest to centrum miasta - wymienia Marianna Wiącek.

Podobnego zdania jest także Grażyna Wójcik - Wspaniałe, nowoczesne miejsce. Na pewno będę tutaj przychodzić, szczególnie, że mam blisko - zapowiada. - Na pewno dzięki temu, że biblioteka jest w centrum, więcej ludzi z niej skorzysta. Wszystko jest bardzo fajne. Najbardziej podobają mi się te wygodne siedziska - mówi pani Katarzyna.

Budowa mediateki kosztowała ponad 33 mln zł. Obiekt powstał na miejscu dawnego pawilonu wystawowego Domu Chemika. Oferuje 4 tys. mkw powierzchni użytkowej, co plasuje go w krajowej czołówce nieruchomości tego rodzaju.

W części podziemnej znalazł się parking na prawie 50 miejsc postojowych. Parter to dwie czytelnie, wypożyczalnia, sala zabaw, kącik z grami wideo i sala komputerowa. Na piętrze umieszczono salę wystawową, widowiskową i klubową oraz pomieszczenia biurowe. Mediateka oferuje kilka nowinek technicznych, w tym wrzutomat, książkomat i dwa selfchecki do samodzielnego wypożyczania wybranych pozycji. Do wyboru jest ok. 55 tysięcy woluminów.