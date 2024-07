Puławy drugim najbardziej rowerowym miastem w kraju

Wbrew pozorom to nie jest rywalizacja wojewódzka, o czym świadczy fakt, że miejsce trzecie wywalczyło Gniezno. Całe podium jest takie samo, jak przed rokiem. W zabawie uczestniczyły 53 miasta, ale to reprezentanci Lubelszczyzny okazali się najlepsi (per capita). Wygrała Biała Podlaska z wynikiem 26,9 tys. punktów przed Puławami z wynikiem 11,2 tys. punktów. Te przyznawano tylko w jeden sposób - za jazdę na rowerze. Rowerzyści "kręcący kilometry" dla Puław w czerwcu przejechali ich łącznie ponad 496 tysięcy. To tak jakby wykonali 12 pełnych okrążeń Ziemi po równiku.

W rankingu lokalnym zwyciężyła Puławska Grupa Rowerowa, której członkowie odpowiadają za prawie 2,6 tys. punktów oraz 114 tysięcy kilometrów. Drugie miejsce dla Grupy Ogólnej (prawie 44 tys. km), a trzecie dla "I LO im. Czartoryskiego" z ponad 33 tys. km. Swoje cegiełki do wyniku Puław dołożyli zawodnicy ZUK-u, "Asol-Bike&MTB w Krainie Lesssowych Wąwozów", "do Azot i nazot", MPWiK Puławy, ZSO nr 2 w Puławach, Powiat Puławski, "Lubelski Bank Spółdzielczy" i inni.

Indywidualnie najwięcej kilometrów (5002) w czerwcu wykręcił Paweł Ozi pokonując Kamila Wydrę (4762) i Urszulę Jopowicz (4609). Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli: Andrzej Walasik (4014), Katarzyna Mazurek (3770), Krzysztof Baca (3201), Bożena Grzeszczyk (3186), Tomasz Szymański (3081), Emil Sadurski (3046), Bogdan Świć (2877). Ten ostatni był również najlepszym zawodnikiem w kategorii 65+. Wśród najmłodszych rowerzytów - do lat 15 - najwiecej kilometrów rowerem (2673) pokonał natomiast Dawid Siwiec. W swojej kategorii wiekowej Dawid był najlepszy w Polsce.

W całym kraju indywidualnie zwyciężył Krzysztof Fechner z Zielonej Góry, który jeśli wierzyć aplikacji tylko w czerwcu na rowerze przejechał ponad 10 tysięcy kilometrów, co daje średnią rzędu niemal 340 km na dobę. Drugi był Kazimierz Mucha z Piekar Śląskich (8522 km), a trzecie zajęła Bogusława Mogielnicka z Zielonej Góry (7810 km). Puławski lider, Paweł Ozi, w ogólnopolskiej "generalce" zajął miejsce 31.

Najlepsi zawodnicy, którzy jeździli dla Puław podobnie jak w latach ubiegłych mogą liczyć na upomniki ze strony lokalnych samorządów. Podsumowanie tegorocznej edycji tej zabawy zaplanowano na 4 lipca w Bydgoszczy.