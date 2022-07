Puławy. Fatalne skutki imprezowania z nieznajomymi

4 lipca, Puławy Fatalne skutki imprezowania. Na policję zgłosił się 32-letni mężczyzna, który zawiadomił że 2 lipca przyjechał do Puław fordem focusem. Pojazd pozostawił na parkingu i poszedł na imprezę alkoholową. Twierdził, że nie znał jej uczestników. Po wytrzeźwieniu stwierdził, że nie ma telefonu oraz kluczyków i dokumentów od pojazdu. Na parkingu nie było również auta. A w miejscu imprezy nikt nie otwiera drzwi.

1 lipca, Parafianka Patrol drogówki zatrzymał 29-latka z gm. Karczmiska kierującego ciągnikiem rolniczym john deere w stanie nietrzeźwości. Ponadto mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania ciągnikiem, pojazd nie posiadał aktualnych, badań technicznych.

2 lipca, Kębło Policjanci zatrzymali 36-latka z gm. Wawolnica, który jest podejrzewany o to, że kierując fordem focusem po pijanemu doprowadził do kolizji drogowej wjeżdżając do rowu. Trafił do policyjnego aresztu, zatrzymano mu prawo jazdy.

4 lipca, gm. Puławy 49-latka zawiadomiła, że jej syn wystawił na sprzedaż na portalu OLX szafę na wymiar po czym skontaktowała się z nim osoba zainteresowana zakupem. Komunikacja prowadzona była za pośrednictwem aplikacji Whatsapp. Syn zgłaszającej otrzymał link do płatności, poprzez który zalogował się do konta zgłaszającej. Z konta zniknęło 2940 zł.

6 lipca, Drzewce 38-latek kierując motocyklem honda podczas wyprzedzania doprowadził do zderzenia z renault clio, którym kierowała 40-letnia kobieta. Oboje byli trzeźwi, nic im się nie stało. Sprawca dostał mandat.

5 lipca, ul. Centralna, Puławy 24-latek kierujący oplem corsa najechał na tył forda, który przepuszczał pieszych przechodzących przez jezdnię. Dwie 16-latki jadące fordem zostały przewiezione do szpitala w Puławach na badania. Kierujący byli trzeźwi. W trakcie legitymowania kierowcy opla okazało się, że jest on poszukiwany przez sąd w Lublinie do odbycia kary 7 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzn został ukarany mandatem za kolizję, a potem trafił do aresztu.

5 lipca, gmina Żyrzyn Kobieta zawiadomiła, że na portalu OLX wystawiła na sprzedaż sukienkę. Po kilku minutach skontaktowała się z nią kobieta zainteresowana kupnem. Korespondencja prowadzona była za pomocą aplikacji Whatsapp. Kobieta wysłała zgłaszającej link do płatności za pomocą, którego zalogowała się do swojego konta. Po jakimś czasie zorientowała się ze z jej konta pobrana została kwota 2904 zł.

4 lipca, Nałęczów 24-latek z gminy Kurów kierując audi nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu motocyklem BMW 34-letniemu mężczyźnie i doprowadził do zderzenia. Motocyklista został zabrany do szpitala w Lublinie z obrażeniami głowy i nóg. Obaj byli trzeźwi.