Puławy liczą na miliony z Polskiego Ładu

W połowie lutego zakończyło się przyjmowanie wniosków do drugiego naboru do Polskiego Ładu. Rządowy program umożliwia złożenie trzech wniosków o wartości do 5, 30 i 65 mln zł przy dofinansowaniu wynoszącym nawet 95 proc. Najdroższym projektem o jaki starają się Puławy jest warta 30 mln wymiana oświetlenia ulicznego ponad 50 ulic, wielu osiedli, placów i parkingów położonych na obszarze pomiędzy Lubelską, a Piaskową. W ramach tego zadania miasto chce zbudować przy okazji kanały technologiczne umożliwiające położenie światłowodów.

Drugi z wniosków dotyczy budowy nowych ulic o łącznej długości 1,3 km wraz z kanalizacją na os. Wólka Profecka. Drogi mają prowadzić do terenów inwestycyjnych, na których mogą powstawać obiekty przemysłowe. Wartość tego przedsięwzięcia oszacowano na ponad 9 mln zł. Ostatni dotyczy poprawy sportowo-rekreacyjnej infrastruktury miasta i dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich to budowa pumptracka przy ul. Rybackiej, a druga mówi o wymianie sztucznej nawierzchni bocznego boiska piłkarskiego przy stadionie miejskim. Wartość całości to ok. 5 mln zł.

Decyzja o tym, które projekty otrzymają rządowe wsparcie powinna zapaść w ciągu najbliższych miesięcy. Przypominamy, że w ramach pierwszej edycji miasto otrzymało ponad 16 mln zł - na budowę sali gimnastycznej dla SP nr 3 oraz rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej.