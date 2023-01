Puławy. Właściciele mieszkań zapłacą więcej

Do skrzynek na listy mieszkańców bloków wchodzących w skład zasobów PSM-u dotarły już informacje o planowanych podwyżkach poszczególnych składowych miesięcznego czynszu, w tym opłaty za eksploatację podstawową, utrzymanie wind oraz składek na fundusz remontowy. Opłaty mają wzrosnąć średnio o 11 proc. licząc do rok roku, około 33 groszy za każdy metr. Dla właścicieli przykładowego mieszkania o powierzchni 50 metrów oznacza to wzrost o ponad 16 zł miesięcznie.

Jak tłumaczy PSM, podwyżka to skutek wzrostu kosztów utrzymania nieruchomości, w tym podatku VAT na energię i paliwa, a także efekt rosnącej inflacji. Wpływ na nią miały też wyższe ceny materiałów budowlanych i robocizny, co podnosi koszt zaplanowanych remontów.

­– Staraliśmy się, żeby podwyżka była delikatna. Biorąc pod uwagę fakt, że w tym roku płaca minimalna wzrosła o 17 proc., w górę poszły ceny energii elektrycznej oraz wielu usług, naszą zmianę wysokości czynszu należy uznać za niewielką – przekonuje Wacław Strzelec, prezes największej spółdzielni mieszkaniowej w Puławach.

Dokładne wyliczenia dla poszczególnych lokali powinny być znane w kwietniu. Nowe stawki zaczną obowiązywać natomiast od maja bieżącego roku.