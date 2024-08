W Wąwolnicy podziękowali za plony. A do zabawy publiczność porwał zespół Boys

Według tradycji, dożynki to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za zakończenie żniw i prac polowych oraz prośby o to by przyszłoroczne były równie obfite.

Idea święta jednak pozostała taka sama do dziś, jednak trochę się rozrosła. Teraz dożynkom towarzyszą różne zabawy, konkursy, koncerty oraz kiermasze produktów tradycyjnych.

W ubiegłą niedzielę odbyły się dożynki powiatowe w Wąwolnicy. Były zabawy i kiermasze oraz konkursy. W Wąwolnicy uczestników imprezy do tańca porwał Marcin Miller i zespół Boys.

Podczas święta plonów rolnicy z powiatu puławskiego otrzymali także medale "Zasłużony dla rolnictwa" przyznawane przez ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego. Odznaczenia otrzymali:

Piotr Bąkała,

Marcin Kęsik,

Andrzej Wójtowicz,

Witold Górecki,

Mariusz Usarek.

Nagrody za osiągnięcia w rolnictwie przyznała także starosta puławska Teresa Gutowska. Wśród nagrodzonych znalazło się 9 rolników z powiatu:

Sławomir Bachanek,

Michał Szaruga,

Cezary Wrotniak,

Wiesław Wiejak,

Andrzej Sikora,

Marek Kubiś,

Grzegorz Głowacki,

Jacek Pielak,

Arkadiusz Banaszek.

Oprócz tego odbyły się konkursy, m.in. na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, najsmaczniejszy chleb, rękodzieło. Poniżej przedstawiamy laureatów konkursów:

Wyniki konkursu wieńców dożynkowych:

Kategoria wieniec tradycyjny:

1 miejsce KGW Zagrody Razem

2 miejsce KGW w Wojszynie

3 miejsce sołectwo Bronisławka

Wyróżnienie KGW w Kośminie

Kategoria wieniec współczesny:

1 miejsce KGW w Nasiłowie

2 miejsce KGW w Karmanowicach

3 miejsce KGW Czołnowianki

Wyróżnienie KGW Bartkowianki

Wyniki konkursu stoisk dożynkowych:

1 miejsce Gmina Żyrzyn

2 miejsce Gmina Markuszów

3 miejsce Klub Twórców Ludowych z Miasta Puławy

Wyróżnienie Gmina Janowiec

Wyniki konkursu chleba:

Kategoria chleb zwykły:

1 miejsce KGW Karmanowice

2 miejsce Anna Bartuzi

3 miejsce Hanna Antoniewicz

Kategoria chleb razowy:

1 miejsce Grażyna Kowa

2 miejsce Halina Nowakowska

3 miejsce KGW w Karmanowicach

Kategoria chleb z dodatkami:

1 miejsce Ruslana Bielak

2 miejsce Bożena Wasiłek

3 miejsce KGW Czołnowianki

Wyniki konkursu twórczości ludowej:

Kategoria tkanina:

1 miejsce Jadwiga Hamułko

2 miejsce Ryszard Urban

3 miejsce Janina Goluch

Kategoria plecionkarstwo i wikliniarstwo:

1 miejsce Barbara Rułka

2 miejsce Adam Tomaszewski

3 miejsce Karolina Frel

Kategoria rzeźbiarstwo:

1 miejsce Ryszard Wrótniak

2 miejsce Stanisław Antoniewicz

3 miejsce Andrzej Płachta

Kategoria sztuka użytkowa:

1 miejsce Władyslaw Maśny

2 miejsce Olena Suvorowa

3 miejsce Marianna Tomaszewska

Kategoria plastyka obrzędowa:

1 miejsce Elżbieta Kałkowska

2 miejsce Halina Fijałkowska

3 miejsce KGW Karmanowice

Kategoria malarstwo: