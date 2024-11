Bobry szykują się na zimę, opanowały rzekę. Wójt prosi o "zmniejszenie populacji"

Białka to prawy dopływ Tyśmienicy. Rozciąga się na 35 kilometrach w powiecie radzyńskim, w tym przez 3 kilometry w Radzyniu Podlaskim. Okazuje się, że w ciągu ostatnich lat rzekę opanowały w mieście bobry, a z relacji mieszkańców wynika, że populacja stale się rozrasta.

I do ratusza docierają skargi, bo zwierzęta niszczą drzewa i budują tamy. „Bobry okazały się zwierzętami inwazyjnymi. Zmieniają ukształtowane środowisko, nierzadko ze szkodą dla mieszkańców użytkujących przyległe do rzeki tereny” - pisze burmistrz Jakub Jakubowski do Wód Polskich. Jednocześnie zauważa, że skala „konfliktów na linii bóbr-człowiek będzie się zwiększać”. A w związku z tym, że samorząd nie ma narzędzi prawnych ani formalnych, by problem rozwiązać, zwraca się w piśmie o „zmniejszenie lokalnej populacji tych zwierząt”. Jakubowski sugeruje odłowienie i przeniesienie ich na tereny parków lub rezerwatów przyrody.

Lubelski oddział Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a dokładniej pracownicy z Radzynia dokonali wizji lokalnej i potwierdzili 3 tamy, które zbudowały bobry.

- Te tamy powodują niewielkie piętrzenie wód. Aktualny poziom i wielkość przepływu w rzece jest niska. A to nie stwarza zagrożenia powodziowego. Bobry przygotowują się do zimy i gromadzą zapasy w magazynach. Rozbiórka wskazanych tam spowodowałaby, że wyrządzą one kolejne szkody, ponieważ będą zmuszone pozyskać materiał na ich odbudowę - tłumaczy Tomasz Makowski, kierownik zespołu komunikacji w lubelskim oddziale Wód Polskich.

Poza tym, przypomina, że zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie w przypadku "stwierdzenia w pobliżu tam świeżych śladów bytowania, niszczenie tam możliwe jest wyłącznie w terminie od 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 sierpnia do 31 października". - W obecnej sytuacji zasadne byłoby zatem wystąpienie burmistrza Radzynia Podlaskiego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska- sugeruje Makowski.