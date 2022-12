Czy elektrycy z Polski będą się kształcić w Radzyniu Podlaskim?

To projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki. W Polsce ma powstać 120 takich centrów, a każde ma specjalizować się w innej dziedzinie. Do 15 grudnia szkoły mogą składać wnioski, a najlepsze z nich dostaną pieniądze z resortu. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II wybrał branże elektryczną. –Od kilku miesięcy wspólnie z panią dyrektor pracowaliśmy nad wnioskiem do ministerstwa. Ale nie będzie łatwo, bo konkurencja jest duża, a centrów ma być 120 –przyznaje Szczepan Niebrzegowski (PiS), starosta radzyński. To powiat prowadzi placówkę, która jest największą szkołą zawodową w województwie lubelskim.

Kształci się tu 1300 uczniów na 21 różnych profilach, od mechaników, ślusarzy, murarzy, po elektryków właśnie. – Szkoła w tej dziedzinie dobrze się rozwija, jest tu odpowiednia baza. Ale był pewien warunek aplikowania do programu. Chodziło o wsparcie ogólnopolskiej spółki lub stowarzyszenia. W naszym przypadku, mamy pozytywny odzew ze strony PGE– cieszy się starosta. Jeśli placówka zakwalifikuje się do programu, będzie mogła liczyć na 13 mln zł. – To środki na inwestycje w infrastrukturę, ale też na wyposażenie centrum. To by się dobrze składało, bo mieliśmy w planach doposażenie nowych warsztatów przy ZSP– dodaje Niebrzegowski.

W takim centrum odbywałyby się szkolenia i kwalifikowanie kadr w kierunku elektryki. – Ludzie z całej Polski, uczniowie, ale również dorośli zdobywaliby tu certyfikaty–precyzuje starosta. Powiat musiałby pokryć koszty przygotowania studium wykonalności projektu, tj. ok. 30 tys. zł.

Ministerstwo przeznaczy na ten cel 1,4 mld zł, a pierwsze centra mają powstać w przyszłym roku. Do programu chce też przystąpić inna szkoła z regionu, Zespół Szkół Zawodowych. im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim.