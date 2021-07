Mało chętnych do zbierania owoców. Zastąpi ich ta supermaszyna

Co to za maszyna?

– To kombajn do wielokrotnego zbioru malin, który w tym sezonie udało nam się sprowadzić do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Należy do spółki firmy Berry Innovation, której jestem udziałowcem. Konstrukcja jest amerykańska, opracowana kilkadziesiąt lat temu przez farmera, który uprawiał maliny. Kiedy zaczęły się problemy z pracownikami, a on chciał powiększyć swoje gospodarstwa, zajął się konstruowaniem maszyny do zbioru malin. Tak powstał kombajn Littau Harvester – od nazwiska konstruktora. To był jeden z pierwszych na świecie kombajnów do zbioru malin. Na nim też wzorowały się wszystkie inne firmy. Udało nam się nawiązać współpracę z przedstawicielem tej firmy z Bułgarii, ale też z samymi Amerykaninami, efektem czego jest realizowany właśnie projekt. Jego celem jest wprowadzenie mechanicznego zbioru malin w naszym kraju.

Jak obsługuje się kombajn?

– Kombajn jest maszyną samobieżną. Do obsługi wymaga oczywiście kierowcy. Potrzebne są też trzy, cztery osoby do sortowania owoców z taśmociągu i przestawiania skrzynek. W ciągu 8 godzin taka kilkuosobowa ekipa jest w stanie zebrać do 3,5-4 hektarów uprawy maliny letniej. Później jest dzień lub dwa dni przerwy i znowu kombajn wraca na plantację. W ten sposób w ciągu sezonu można zebrać do 15 ha malin, licząc średni dzienny czas pracy 8-9 godzin.

Co z jakością zebranych w ten sposób malin?

– Malina, która wychodzi z taśmociągu jest lepsza od tej ze zbioru ręcznego z tego powodu, że pod wpływem otrząsaczy spadają tylko te owoce, które są w jednakowej fazie dojrzałości, są jednakowo wybarwione. W związku z tym w skrzynce jest jednolity towar. Osoby zbierające maliny zrywają oczywiście czerwone owoce, ale są one różnie wybarwione. Na tym właśnie polega różnica. Dlatego też pod względem jakości owoców do przetwórstwa, a dokładnie malin do mrożenia, kombajn jest lepszy od zbioru ręcznego. Oczywiście, maszyna nie nadaje się do zbioru owoców deserowych. Zbiera bowiem maliny najdojrzalsze, a taka malina nie poleży długo na sklepowej półce.