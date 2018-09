Licealistka z woj. lubelskiego dostała się do programu "The Voice of Poland" [wideo]

Odcinek z jej udziałem można było zobaczyć w sobotę. – Jak słodkie jest twoje imię, tak słodka jest twoja barwa – powiedział po jej występie Michał Szpak, jeden z jurorów. I Jadzia wybrała drużynę Szpaka.

– Od samego początku chciałam dołączyć do niego, ponieważ jest bardzo charyzmatyczny, utalentowany i myślę, że zna się na tym, co robi – podkreśla Jadzia, na co dzień uczennica IV LO im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej.

Podczas tzw. przesłuchań w ciemno 18-latka zaśpiewała utwór z repertuaru Harry’ego–Stylesa „Sweet Creature”. – To było bardzo emocjonujące i stresujące zarazem. Byłam podekscytowana, że znalazłam się w tej wyróżnionej grupie osób, która będzie mogła wystąpić przed trenerami – wspomina licealistka.

Wcześniej pojechała na tzw. precasting do Warszawy. – W studiu byłam od rana do wieczora. Oprócz samego występu, musiałam jeszcze pozować do zdjęć, udzielać wywiadów – dodaje Jadzia i przyznaje, że do programu poszła „trochę zielona”. – Można było chyba zauważyć, że scena trochę mnie zjadła. Ale to przez to, że przez ostatni rok odpuściłam sobie śpiewanie, nie występowałam na scenach, nie jeździłam na konkursy – zaznacza.

Licealistka śpiewa od dawna. W 2013 roku dotarła do półfinału w programie „Must Be The Music”. A rok później miała okazję wystąpić w duecie ze Stanisławem Sojką na gali „Viva Najpiękniejsi”.

– Najbliższy mi gatunek muzyczny to pop – przyznaje 18-latka. – Moi znajomi od dawna mnie namawiali, abym spróbowała swoich sił właśnie w tym programie – dodaje. A jakie plany na przyszłość? – Raczej nie planuję, tylko czekam, co przyniesie los. Śpiewać będę zawsze. Myślę, że podświadomie będę dążyła do jakiegoś spełnienia muzycznego – opowiada Jadzia.

Następnym etapem programu „The Voice of Poland” są tzw. bitwy. Odcinki będą emitowane na antenie telewizyjnej „dwójki” w październiku.

Młoda piosenkarka urodziła się w Chinach, skąd pochodzi jej mama. W wieku 4 lat przeprowadziła się do Polski – ojczyzny jej taty. Jest laureatką wielu ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali muzycznych. Uczęszczała na zajęcia wokalne w Bialskim Centrum Kultury. Inspirują ją m.in. Adele, Rihanna, Bruno Mars. Uwielbia też słuchać muzyki z lat ‚60.