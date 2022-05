Program TV 20-22 maja 2022. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 20 maja:



Cobra, reż. George P. Cosmatos, TV Puls, godz. 20



Klasyka kina sensacyjnego. Sylvester Stallone wciela się w rolę bezkompromisowego policjanta, który musi ochronić piękną Ingrid przed sektą, na czele której stoi psychopatyczny morderca o pseudonimie "Nocny rzeźnik".



Wróg numer jeden, reż. Kathryn Bigelow, TVP Kultura, godz. 20.05



Nagrodzona Oscarem produkcja ukazująca próby podjęte przez CIA w celu schwytania Osamy bin Ladena. Główną bohaterką jest Maya, która dołączyła do zespołu wkrótce po zamachach z 11 września. Film ukazuje obsesję granej przez Jessikę Chastain postaci. Na ekranie pojawiają się także m.in. Jason Clarke i Mark Strong.



Moje wielkie greckie wesele, reż. Joel Zwick, TVP 2, godz. 21.40



Klasyczna komedia romantyczna, której bohaterka - 30-letnia Toula pochodząca z konserwatywnej greckiej rodziny zakochuje się w typowym Amerykaninie. Przyjemne kino w starym stylu. Główną rolę zagrała Nia Vardalos.



Sobota, 21 maja:



To tylko koniec świata, reż. Xavier Dolan, TVP Kultura, godz. 20



Kolejny film jednego z najczęściej nagradzanych twórców młodego pokolenia - Xaviera Dolana. To opowieść o chorym pisarzu, który wraca do rodzinnego miasteczka, aby oświadczyć swojej rodzinie, że umiera. Główną rolę zagrał nieżyjący już Gaspard Ulliel. Na ekranie można zobaczyć również gwiazdy francuskiego kina - Marion Cotillard, Leę Seydoux i Vincenta Cassela.



Zambezia, reż. Wayne Thornley, Puls 2, godz. 20



W Zambezi mieszka młody i ambitny sokół imieniem Kai. Kiedy krainie zagraża niebezpieczeństwo, tylko on może ją uratować. Animowana produkcja dla całej rodziny od twórców "Madagaskaru".



Need for Speed, reż. Scott Waugh, TVP 1, godz. 21.35



Adaptacja popularnej serii gier komputerowych o tym samym tytule. Kierowca rajdowy - Tobey - wychodzi z więzienia po odsiedzeniu kary za przestępstwo, w które wrobił go dawny wspólnik. Szukając okazji do zemsty zgłasza akces do nielegalnych, ekstremalnych rajdów ulicznych. Tymczasem dawny wspólnik na wieść o jego uwolnieniu, wyznacza nagrodę za jego głowę.



Niedziela, 22 maja:



Don Gilliam i olbrzymy, reż. Keith Fulton / Louis Pepe, TVP Kultura, godz. 11.50



Film dokumentalny ukazujący historię zmagań Terry'ego Gilliama z przeniesieniem przygód Don Kichota na ekran. Adaptacja ostatecznie powstała w 2018 roku, jednak było to drugie podejście reżysera do tematu. Dokument skupia się na pierwszej próbie, która została podjęta ponad 30 lat temu. Terry Gilliam toczył bitwę z przeciwnościami losu, z wytwórniami filmowymi, ale przede wszystkim z samym sobą.



Nie ma mocnych, reż. Sylwester Chęciński, Polsat, godz. 13



Kultowa produkcja Sylwestra Chęcińskiego opowiadająca losy dwóch zwaśnionych rodzin Pawlaków i Kargulów, które trafiają z Kresów Wschodnich na Ziemie Odzyskane. Niezapomniane dialogi i kreacje Wacława Kowalskiego i Władysława Hańczy. Druga część trylogii zapoczątkowanej przez "Samych swoich".



Jack: Pogromca olbrzymów, reż. Bryan Singer, TVN, godz. 20



Alternatywna wersja bajki o Jasiu i magicznej fasoli. Młody rolnik Jack bierze udział w wyprawie do królestwa olbrzymów, by ocalić porwaną księżniczkę. W rolę tytułową wciela się Nicholas Hoult, znany m.in. z nowego "Mad Maxa".