Koterski jako Gierek. Program TV 25-27 listopada 2022. Jakie filmy warto zobaczyć?

Piątek, 25 listopada:



Gierek, reż. Michał Węgrzyn, Polsat, godz. 20



Głośny film ukazują życie Edwarda Gierka, I sekretarza KC PZPR, w latach 1970–1980. W rolę tytułową wcielił się Michał Koterski, który do swojej roli przytył 17 kilogramów. Film, mimo szerokiej promocji i gwiazd w obsadzie, spotkał się z chłodnym przyjęciem.



Shazam!, reż. David F. Sandberg, TVN, godz. 20



Propozycja dla wielbicieli kina superbohaterskiego z przymrużeniem oka. Chłopiec otrzymuje moce, dzięki którym staje się dorosłym superbohaterem, wypowiadając jedno magiczne słowo. Lekkie kino z uniwersum DC. Wkrótce na ekrany wejdzie kontynuacja filmu.



Człowiek, który spadł na Ziemię, reż. Nicolas Roeg, TVP Kultura, godz. 20.05



Adaptacja książki Waltera Tevisa. Thomas Jerome Newton przybywa na Ziemię w poszukiwaniu wody dla swojej umierającej planety. Dzięki swoim nadludzkim zdolnościom zdobywa fortunę, ale wkrótce zaczyna nabywać ludzkich cech. Rolę główną zagrał w tym filmie David Bowie.



Sobota, 26 listopada:



Grinch: świąt nie będzie, reż. Ron Howard, TVN Siedem, godz. 17.50



Jim Carrey w ekranizacji słynnej książki Dra Seussa. W małej wiosce o nazwie Ktosiowo trwają przygotowania do Bożego Narodzenia. Samotnik Grinch, który nienawidzi świąt, robi wszystko, by je zniszczyć. Warto podkreślić, że Ktosiowie pojawiają się również w innych adaptacjach prozy Seussa, m.in. w animacji "Horton słyszy Ktosia".



60 sekund, reż. Dominic Sena, TV Puls, godz. 20



By uratować brata, legendarny złodziej samochodów musi w tydzień dostarczyć mafii 50 luksusowych aut. Klasyczne widowisko sensacyjne dla wielbicieli szybkich aut i filmowej akcji. W rolach głównych Nicolas Cage i Angelina Jolie.



Zabicie świętego jelenia, reż. Yorgos Lanthimos, TVP Kultura, godz. 20



Steven zostaje zmuszony do niewyobrażalnego poświęcenia, gdy chłopiec, którego przyjął pod własny dach, radykalnie zmienia swoje zachowanie. Nagrodzony Złotą Palmą film cenionego greckiego reżysera, Yorgosa Lanthimosa, twórcy oscarowej "Faworyty".



Niedziela, 27 listopada:



Brzdąc w opałach, reż. Patrick Read Johnson, Polsat, godz. 10.35



Grupa bandytów porywa dla okupu małego brzdąca. Chłopiec ucieka porywaczom. Komedia kryminalna od twórców "Kevina samego w domu", wykorzystująca podobny motyw, choć tym razem celem ataku bandytów jest niemowlę. Dobra zabawa gwarantowana.



Wróg u bram, reż. Jean-Jacques Annaud, TV4, godz. 20



Wojenne kino z Jude Lawem, Edem Harrisem i Josephem Fiennesem. Druga wojna światowa. Pod Stalingradem toczy się zażarta walka. Osławiony swoimi snajperskimi wyczynami Rosjanin Wasilij Zajcew podstępnie eliminuje wrogów. Wieść o jego wyczynach dociera do obozu najeźdźcy, gdzie powstaje plan rozprawienia się z groźnym przeciwnikiem.



Uprowadzona 2, reż. Olivier Megaton, TVN Siedem, godz. 20



Po uratowaniu córki w pierwszej części agent Bryan Mills wraz z żoną zostają uprowadzeni podczas wakacji w Stambule. Ich oprawcą jest ojciec chłopaka zamordowanego przez Millsa. Kontynuacja sensacyjnego przeboju z Liamem Neesonem w roli głównej.