Program TV 25-27 marca 2022. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 25 marca:



Skazany na piekło, reż. Ringo Lam, TV Puls, godz. 20



Propozycja dla wielbicieli klasycznego kina z Jeanem-Claude'em Van Damme'em. Aktor wciela się w postać Amerykanina, który trafia do rosyjskiego więzienia o zaostrzonym rygorze. Władze ośrodka organizują tam cykliczne walki pomiędzy osadzonymi.



Winni, reż. Gustav Moller, TVP Kultura, godz. 20.05



Jeden z ciekawszych skandynawskich filmów ostatnich lat, który już doczekał się amerykańskiego remake'u. Dyspozytor linii 112 odbiera telefon od porwanej kobiety. Połączenie zostaje przerwane i zaczyna się walka z czasem, by odnaleźć dzwoniącą oraz jej porywacza. Warto podkreślić, że akcja całego filmu rozgrywa się w tym samym miejscu z udziałem jednego aktora.



Sala samobójców. Hejter, reż. Jan Komasa, TVN, godz. 20.05



Kolejn po "Bożym Ciele" głośny film Jana Komasy, a zarazem tytuł który odnosi się do jego drugiego pełnego metrażu z 2011 roku. Wydalony z Uniwersytetu Warszawskiego student prawa, zostaje przyłapany na plagiacie. Postanawia jednak ukrywać ten fakt przed światem i nadal pobiera pomoc finansową od państwa Krasuckich. W obsadzie m.in. Maciej Musiałowski i Agata Kulesza.



Sobota, 26 marca:



Anna, reż. Luc Besson, TV Puls, godz. 20



Kolejny, obok "Nikity" czy "Colombiany" film Luca Bessona o kobiecej zabójczyni. Tytułowa Anna to topowa modelka w największych paryskich domach mody. Nikt jednak nie wie, że naprawdę jest uwikłana w walkę dwóch największych światowych potęg wywiadowczych. Dla swoich mocodawców warta jest tyle, ile skrywane przez nią sekrety. W roli głównej Sasha Luss.



Avengers: Koniec gry, reż. Anthony Russo / Joe Russo, Polsat, godz. 21.10



Największy film z całego kinowego uniwersum Marvela. W tej produkcji superbohaterowie znani z innych filmów serii łączą siły, by odwrócić tragiczne konsekwencje wojny z potężnym Thanosem. W tym epickim widowisku zobaczymy kilkadziesiąt postaci znanych z komiksów.



Polityka, reż. Patryk Vega, TVN, godz. 21.25



Głośny i kontrowersyjny film Patryka Vegi. Tym razem twórca sięga po temat polskiej polityki, próbując pokazać, co robią i jak zachowują się najważniejsi ludzie w kraju, kiedy gasną światła kamer i spadają maski. W role główne wcielili się m.in. Andrzej Grabowski, Zbigniew Zamachowski, Daniel Olbrychski i Iwona Bielska.



Niedziela, 27 marca:



Biociany, reż. Nicholas Stoller, TVN, godz. 15.15



Bociany od dłuższego czasu nie zajmują się roznoszeniem dzieci. Jednak przez pomyłkę otrzymują zlecenie na doręczenie niemowlaka. Przyjemna animacja dla całej rodziny.



The Meg, reż. Jon Turteltaub, TVN Siedem, godz. 20



Były wojskowy ekspert od nurkowania zostaje zwerbowany do misji ratunkowej. Mężczyzna otrzymuje zadanie ocalenia grupy naukowców przed ogromnym rekinem. Widowiskowa superprodukcja dla wielbicieli kina w stylu "Szczęk". W roli głównej popularny Jason Statham.



Rozważna i romantyczna, reż. Ang Lee, TVP Kultura, godz. 20



Nagrodzona Oscarem w 1996 roku adaptacja prozy Jane Austen. Anglia, XVIII wiek. Wdowa i jej trzy skrajnie różne od siebie córki zostają zmuszone do opuszczenia rodzinnej posiadłości. W filmie wystąpili m.in. Emma Thompson. Kate Winslet, Alan Rickman i Hugh Grant.