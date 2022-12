Program TV 30 grudnia - 1 stycznia. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 30 grudnia:

Tarzan: Legenda, reż. David Yates, TVN, godz. 20

Kultowa historia chłopca wychowanego wśród małp, tym razem opowiedziana przez Warner Bros. Za kamerą stanął twórca "Fantastycznych zwierząt", David Yates. Film ukazuje późniejsze losy Tarzana, znanego już jako John Clayton III. Bohater decyduje się wrócić do Konga, gdzie ma pełnić funkcję emisariusza rządu z misją handlową.

Jackie, reż. Pablo Larrain, TVP Kultura, godz. 20.05

Relacja wydarzeń z życia Jackie Kennedy bezpośrednio po zamachu i zabójstwie jej męża, prezydenta Johna F. Kennedy'ego w 1963 roku. W rolę tytułową wcieliła się Natalie Portman, która za swoją kreację otrzymała nominację do Oscara.

Sylwester w Nowym Jorku, reż. Garry Marshall, TVN Siedem, godz. 21

Pełna gwiazd produkcja przedstawiająca losy zupełnie różnych mieszkańców Nowego Jorku, które splatają się ze sobą w sylwestrowy wieczór. Na ekranie ujrzymy prawdziwą plejadę znakomitych aktorów, m.in. Hilary Swank, Roberta De Niro, Halle Berry i Michelle Pfeiffer.

Sobota, 31 grudnia:

Gliniarz z Beverly Hills, reż. Martin Brest, TV Puls, godz. 20

Klasyk kina sensacyjnego. Eddie Murphy jako policjant Axel Foley rozpoczyna śledztwo na własną rękę, gdy zostaje zabity jego przyjaciel. Pełne humoru widowisko, które zostało zapamiętane także m.in. dzięki słynnej ścieżce dźwiękowej.

Kochaj i tańcz, reż. Bruce Parramore, TVN Siedem, godz. 20

Polska odpowiedź na filmy pokroju "Step Up". Początkująca dziennikarka z jasno sprecyzowanymi planami na przyszłość, wkracza do świata tańca, by odkryć prawdę o sobie. W role główne wcielili się Izabella Miko i Mateusz Damięcki.

Gold, reż. Stephen Gaghan, TVP 1, godz. 21.50

Matthew McConaughey i Bryce Dallas Howard w dramacie przygodowym inspirowanym autentyczną historią. Kenny Wells wraz z szanowanym podróżnikiem Michaelem Acostą wyrusza do Indonezji, by w sercu tamtejszej dżungli szukać złota, jednak tam gdzie wielkie pieniądze, zaczynają się wielkie kłopoty.

Niedziela, 1 stycznia:

Dirty Dancing, reż. Emile Ardolino, TV Puls, godz. 17.55

Muzyczne widowisko z Patrickiem Swayze i Jennifer Grey. Szesnastoletnia Frances poznaje na wakacjach w ekskluzywnym ośrodku wypoczynkowym przystojnego instruktora tańca. Mimo wielu różnic łączy ich wspólna pasja.

Kevin sam w Nowym Jorku, reż. Chris Columbus, Polsat, godz. 20

W wigilię nie może zabraknąć "Kevina", ale w Nowy Rok Polsat zaprosi na jego równie popularną drugą część. Tym razem mały bohater zostanie pozostawiony sam w Nowym Jorku. Przypadkowo ponownie natrafia na złodziei, którzy chcieli kiedyś obrabować jego dom.

Incepcja, reż. Christopher Nolan, TVN Siedem, godz. 20

Głośny film Christophera Nolana, twórcy "Interstellar". Przebój sci-fi zabiera widzów do czasów, w których technologia pozwala na wchodzenie w świat snów. Główny bohater, złodziej Cobb, musi zebrać drużynę i przedostać się do umysłu śpiącego biznesmena, by zaszczepić w nim myśl. Film stoi przede wszystkim znakomitą obsadą, w której znaleźli się m.in. Leonardo DiCaprio i Joseph Gordon-Levitt.