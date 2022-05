Program TV 6-8 maja 2022. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 6 maja:



Liberator 2, reż. Geoff Murphy, TV Puls, godz. 20



Klasyczne kino sensacyjne dla wielbicieli b-klasowych produkcji. Steven Seagal ponownie wciela się w rolę Caseya Rybacka, byłego komandosa US Navy. Tym razem bohater znalazł się w pociągu Grand Continental, który opanowali terroryści, chcący przejąć kontrolę nad ściśle tajnym, zdolnym zniszczyć całą planetę satelitą. Na ekranie gwiazdorowi kina kopanego towarzyszy Katherine Heigl.



Wdowy, reż. Steve McQueen, TVP Kultura, godz. 20.05



Steve McQueen, twórca oscarowego "Zniewolonego", tym razem przedstawia dramat kryminalny o czterech kobietach, które zostały pozostawione z długami przez zmarłych mężów. W role główne wcieliły się Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki i Cynthia Erivo.



Okrucieństwo nie do przyjęcia, reż. Joel Coen, Ethan Coen, TVN Siedem, godz. 20.30



Komedia kryminalna w reżyserii jednych z najlepszych twórców współczesnego Hollywood - braci Coen. Catherine Zeta-Jones wciela się tu w postać Marylin, która zarabia na życie dzięki szybkim ślubom i rozwodom z bogatymi mężczyznami. Niestety doskonały adwokat (w tej roli George Clooney) może pokrzyżować jej nowy plan. Na ekranie pojawiają się także Geoffrey Rush i Billy Bob Thornton.



Sobota, 7 maja:



Na karuzeli życia, reż. Woody Allen, TVP Kultura, godz. 20



Kate Winslet, Jim Belushi, Juno Temple i Justin Timberlake w filmie Woody'ego Allena. To historia czterech postaci, których losy splatają się w słynnym parku rozrywki na Coney Island w latach 50. ubiegłego wieku.



Och, życie, reż. Greg Berlanti, TVN, godz. 21.30



Holly i Eric nie pałają do siebie sympatią, prowadząc całkowicie odmienny styl życia. Wszystko staje na głowie, gdy ich wspólni przyjaciele giną w wypadku, zostawiając im pod opieką roczną córkę. Romantyczny komediodramat z Katherine Heigl i Joshem Duhamelem w rolach głównych.



Judy, reż. Rupert Goold, TVP 1, godz. 21.35



Filmowa biografia legendarnej Judy Garland, czyli Dorotki z "Czarnoksiężnika z Oz" z 1939 roku. Garland była jedną z największych dziecięcych gwiazd klasycznego Hollywood, jednak sławę przypłaciła licznymi problemami osobistymi. Film Ruperta Goolda ukazuje ją już w dojrzałym wieku, kiedy pod koniec lat 60. wyrusza do Londynu na serię koncertów. W rolę tytułową brawurowo wcieliła się Renee Zellweger i otrzymała za swój występ Oscara.



Niedziela, 8 maja:



Minionki, reż. Kyle Balda, Pierre Coffin, TVN, godz. 13.25



Kolejna część przygód żółtych Minionków. Tym razem dzieci mogą odkryć historię tytułowych bohaterów, które od zarania dziejów służyły najgorszym złoczyńcom. Po stracie ostatniego przywódcy, Kevin, Stuart i Bob - wyruszają na desperackie poszukiwanie nowego szefa.



Byliśmy żołnierzami, reż. Randall Wallace, TV4, godz. 21



Mel Gibson w wojennym widowisku o wojnie w Wietnamie. To historia bitwy w Dolnie Śmierci. 400 amerykańskich żołnierzy pod dowództwem pułkownika Hala Moore'a zostało otoczonych przez ponad 2000 żołnierzy Północnego Wietnamu. Film ukazuje trzy dni morderczych walk.



Lion. Droga do domu, rez. Garth Davis, TVP 2, godz. 23.10



Oparta na faktach niezwykła historia człowieka, który jako dziecko zgubił się na ulicach Kalkuty. Straciwszy szansę na powrót do domu został adoptowany przez rodzinę z Australii. 25 lat później postanowił odnaleźć rodzinny dom. W rolę Saroo Brierleya wcielił się Dev Patel, a u jego boku wystąpili m.in. Rooney Mara i Nicole Kidman.