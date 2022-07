Program TV 8-10 lipca 2022. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 8 lipca:



Licencja na miłość, reż. Ken Kwapis, TVN Siedem, godz. 20



John Krasinski, Mandy Moore i Robin Williams w ciepłej komedii romantycznej o przygodach narzeczonych, których pastor wystawia na próbę, chcąc upewnić się, czy rzeczywiście są gotowi do zawarcia związku. Wielebny zaczyna manipulować bohaterami i wyznaczać im coraz to dziwniejsze zadania do realizacji.



Dzieciak rządzi, reż. Tom McGrath, Polsat, godz. 20



W domu siedmioletniego Tima pojawia się dziwny braciszek. Udający bobasa szef-dzidziuś przybył na ziemię z tajemniczą misją. Animowana komedia dla całej rodziny, która doczekała się kilku kontynuacji i zarobiła na całym świecie prawie miliard dolarów. W oryginalnej obsadzie głosów postaciom użyczyli m.in. Steve Buscemi i Alec Baldwin.



Geneza planety małp, reż. Rupert Wyatt, Polsat, godz. 22.10



Pierwsza część nowej hollywoodzkiej trylogii poświęconej "Planecie małp". W wyniku genetycznych eksperymentów na świat przychodzi wybitnie inteligentny szympans o imieniu Cezar. Jeden z naukowców postanawia zabrać go do domu. W rolę obdarzonego inteligencją szympansa wcielił sie Andy Serkis, który znany jest m.in. z grania Golluma we "Władcy Pierścieni".



Sobota, 9 lipca:



Jestem legendą, reż. Francis Lawrence, TVN Siedem, godz. 20



Tajemniczy wirus wymordował lub zamienił w krwiożercze bestie prawie całą ludzkość. Samotny naukowiec Robert Neville poszukuje szczepionki, by odwrócić mutację. Postapokaliptyczne widowisko z ciekawą kreacją Willa Smitha.



Angielska robota, reż. Roger Donaldson, TVP 1, godz. 21.30



Film oparty na prawdziwych wydarzeniach przedstawiających kulisy legendarnego napadu na londyński bank przy Baker Street z 1971 roku. W obsadzie gwiazdy brytyjskiego kina, m.in. Jason Statham, Saffron Burrows i Stephen Campbell Moore.



Obcy kontra Predator, reż. Paul W.S. Anderson, Polsat, godz. 20.45



Adaptacja kultowej gry komputerowej, w której dochodziło do starcia dwóch słynnych filmowych kosmitów - Obcego i Predatora. W filmie podążamy za grupą badaczy, którzy wyruszają na Antarktydę w celu zbadania nieznanego źródła ciepła. Na miejscu okazuje się, że ekspedycja trafia w sam środek starcia dwóch najgroźniejszych ras w kosmosie. Efektowne widowisko dla wielbicieli tytułowych postaci.



Niedziela, 10 lipca:



Poszukiwacze zaginionej Arki, reż. Steven Spielberg, Polsat, godz. 14.45



Pierwsza część legendarnej serii Stevena Spielberga o przygodach archeologa Indiany Jonesa. Bohater wyrusza do Egiptu, gdzie prawdopodobnie odkryto miejsce przechowywania Arki Przymierza. Nie może dopuścić, by trofeum znalazło się w rękach nazistów. Znakomita przygoda, która nie starzeje się mimo upływu ponad 30 lat, oferująca znakomite jak na owe czasy efekty specjalne i dużo dobrej zabawy. Film zdobył cztery Oscary.



Snajper, reż. Clint Eastwood, TVN Siedem, godz. 20



Nagrodzony Oscarem, najgłośniejszy film Clinta Eastwooda minionej dekady. Historia kariery wojskowej i życia osobistego Chrisa Kyle'a, który zyskał sławę najlepszego snajpera w historii elitarnej jednostki Navy SEALs. W roli głównej: Bradley Cooper.



Fighter, reż. David O. Russell, TVP Kultura, godz. 20



Znajdujący się w beznadziejnej sytuacji rodzinnej Micky Ward, były bokser, za sprawą swojej dziewczyny postanawia stanąć do walki o mistrzowski tytuł. Film zachwyca gwiazdorską obsadą, w której znaleźli się m.in. Christian Bale, Mark Wahlberg i Amy Adams. Ten pierwszy przeszedł do filmu kolejną w swojej karierze fizyczną metamorfozę.