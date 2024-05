Chciała sprzedać spódnicę - straciła swoje oszczędności

Z młodą kobietą nawiązała kontakt osoba rzekomo zainteresowana zakupem. Następnie 21-latka otrzymała wiadomość mailową, w której kliknęła link „potwierdź zamówienie” i została przekierowana na stronę swojego banku. Tam, przekonana, że ma do czynienia z prawdziwą stroną – podała swoje dane do logowania. W tym samym czasie zadzwoniła do niej kobieta podająca się za pracownicę banku, który miał zajmować się jej transakcją.

- Fałszywa konsultantka instruowała zawiadamiającą jak ma postępować i poprosiła o podanie kodu BLIK, aby zwiększyć limit wypłaty, gdyż przesyłka miała być wysłana za granicę. Oszustka podczas rozmowy prosiła o kolejne kody BLIK do kolejnych weryfikacji. 21-latka posłuchała jej i podała kody BLIK, które autoryzowała. Po podaniu ostatniego kodu konsultantka się rozłączyła i nie można było się z nią skontaktować, a strona internetowa przestała działać – mówi aspirant Łukasz Filipek z Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

Gdy 21-latka zalogowała się do swojego konta, zobaczyła, że wypłacono jej oszczędności w bankomacie za pomocą podanych kodów. W ten sposób straciła łącznie 7000 złotych.

Obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie oszustwa. Mundurowi apelują o zachowanie ostrożności podczas transakcji finansowych. Naszą czujność powinny wzbudzić w szczególności linki przesyłane od nieznajomych lub podejrzane telefony z banku.