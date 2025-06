Pędził bimber i uprawiał konopie. "Przedsiębiorczy" rolnik trafi do więzienia

W wyniku działań operacyjnych, ryccy policjanci dotarli do informacji, że jeden z mieszkańców może posiadać znaczne ilości narkotyków.

Podczas przeszukania dwóch lokalizacji na terenie powiatu natrafili na ponad 20 krzaków konopi innych niż włókniste w różnych fazach wzrostu. Żeby tego nie było mało, to znaleźli także woreczek z suszem roślinnym – marihuaną, z której można było przygotować aż 300 działek dilerskich.

Na tym jednak nie koniec problemów 38-latka.

– Kryminalni w pomieszczeniach użytkowanych przez 38-latka ujawnili urządzenia służące do produkcji chałupniczej alkoholu, 200 litrów zacieru alkoholowego i 10 litrów gotowego alkoholu – dodaje aspirant Łukasz Filipek, rzecznik ryckiej komendy policji.

Mężczyzna usłyszał zarzuty uprawiania konopi innych niż włókniste, posiadania marihuany oraz wytwarzania alkoholu bez koniecznych zezwoleń. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu.

– Za wytwarzanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Natomiast za wyrabianie alkoholu etylowego bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności – dodaje Filipek.