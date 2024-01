Piesi na pasach w Rykach muszą mieć się na baczności! Dwa wypadki w jeden dzień (FILM)

- Apelujemy!!! Zbliżając się do przejścia dla pieszych zawsze należy zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na to co się dzieje na drodze. Należy też stosować się do znaków zarówno poziomych jak i pionowych. Dzięki temu zwiększamy szanse na to, że każdy uczestnik ruchu bezpiecznie dotrze do celu podróży – mówi aspirant Łukasz Filipek z Komendy Powiatowej Policji w Rykach.