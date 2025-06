Doskonały sezon lubelskich sportowców. Miasto stawia na sport

Jak wypadli lubelscy sportowcy w mininonym sezonie? Czy mogło być lepiej? Jak miasto wspiera sport i rozwijanie pasji wśród najmłodszych? Odpowiedzi na te pytania w pierwszej części naszej rozmowy z wiceprezydent Beatą Stepaniuk-Kuśmierzak.

Następnie porozmawiamy o programie Lato w Mieście 2025, na który zapisy już trwają. To dwa miesiące pełne atrakcji dla najmłoszych, które pozwolą nie nudzić się w czasie nadchodzących wakacji.

Na sam koniec zapytamy o organizację Mistrzostw Europy w pływaniu, które do Lublina zawitają w grudniu br. Co zmieni się na Aqua Lublin? Jak miasto zamierza wykorzystać dużą imprezę sportową na swoją korzyść? Co już wiadomo o tych zawodach i czy na pływalni pojawi się czerwony dywan dla najlepszych zawodników w Europie?

Zapraszamy do oglądania!