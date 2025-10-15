Są pieniądze na izbę regionalną w pałacu Potockich

W międzyrzeckim pałacu Potockich powstanie izba regionalna. Miejski Ośrodek Kultury pozyskał na ten cel 142 tys. zł.
Pieniądze pochodzą z programu grantowego Narodowego Instytutu Muzeów. Zlokalizowana na parterze pałacu izba będzie ogólnodostępna i bezpłatna dla wszystkich odwiedzających. Jak tłumaczą urzędnicy chodzi o zachowanie, upowszechnianie i promowanie dziedzictwa kulturowego Międzyrzeca Podlaskiego i okolic, a także budowanie lokalnej tożsamości mieszkańców. „Izba ma stać się miejscem spotkań, refleksji i edukacji, łączącym pokolenia oraz inspirującym do poznawania historii swojej „małej ojczyzny” - podkreśla ratusz. W izbie znajdą się stałe wystawy: pogranicze, handel, rzemiosło, różnorodność; dobra międzyrzeckie i ich właściciele oraz Mezericz. Mała Ameryka. Oprócz tego zaplanowane są m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży poświęcone historii miasta, bezpłatne lekcje regionalne oraz cykl spotkań tematycznych dla mieszkańców. Cały projekt kosztuje 161 tys. zł.
W lutym 2024 roku zakończył się kompleksowy remont pałacu. Prace obejmowały dach, elewacje, wnętrza zabytku. Do obiektu wprowadził się m.in. MOK.