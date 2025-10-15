Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Chełm

Alkohol, gniew i młotek — brutalny rozbój na osiedlu w Chełmie

(fot. Policja Chełm/fb)

Z pozornie niewinnego weekendowego spotkania przy alkoholu wynikła kłótnia i dramat. Dwaj mężczyźni i kobieta zaatakowali swojego znajomego, bijąc go młotkiem i nożem technicznym. Pokrzywdzony trafił do szpitala, a sprawcy – do aresztu. Grozi im nawet 20 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w miniony weekend na osiedlu Dyrekcja Dolna w Chełmie. 30-letni mężczyzna spędzał noc w towarzystwie znanych sobie dwóch mężczyzn i kobiety. Spotkanie, które początkowo przebiegało spokojnie, przerodziło się w krwawą jatkę, gdy między biesiadnikami doszło do kłótni.

— W pewnym momencie doszło do nieporozumienia. Napastnicy, używając młotka i noża technicznego, zaatakowali swojego znajomego, po czym zabrali mu portfel i telefon — relacjonuje nadkomisarz Ewa Czyż, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Pobity mężczyzna został wyprowadzony z mieszkania i porzucony w rejonie bloku. Leżącego na ziemi 30-latka znalazł przypadkowy przechodzień, który natychmiast powiadomił służby. Ranny trafił do szpitala z obrażeniami ciała.

Policjanci z chełmskiej komendy szybko ustalili i zatrzymali sprawców. Pierwszy z nich wpadł jeszcze tego samego dnia, dwoje pozostałych – w kolejnych dobach. Kryminalni zabezpieczyli narzędzia napaści oraz odzyskali skradzione przedmioty.

Zatrzymani to dwaj mężczyźni w wieku 35 i 40 lat oraz 30-letnia kobieta. Wszyscy usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Obaj mężczyźni byli już wcześniej karani za podobne przestępstwa. Odpowiedzą więc w warunkach recydywy, co może oznaczać dla nich surowszy wymiar kary. Zgodnie z kodeksem karnym grozi im do 20 lat pozbawienia wolności.

Sędzia wjechał pijany w drzewo? Sprawę przejmuje Prokuratura Krajowa

e-Wydanie
Chełm alkohol pobicie policja Chełm nóż recydywa libacja na sygnale

O oszustwo 60 osób i instytucji – na łączną kwotę blisko 3,6 mln zł – oskarżyła Prokuratura Regionalna w Lublinie 56-letniego adwokata z Oławy, Michała K.. Wśród pokrzywdzonych znalazły się m.in. instytucje kościelne. Mężczyzna przyznał się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze.
Uciekający czas zatrzymany w kadrze. Zaproszenie na wernisaż

Amelia Grabarczuk, Dawid Prusiński, Magdalena Krawczuk, Magdalena Muszyńska, Weronika Bednarz, Wiktor Maziarczyk i Zofia Ziemińska - to młodzi ludzie, których zdjęcia złożą się na wystawę "Tempus Fugit". Jej wernisaż odbędzie się w czwartek, 16 października w II LO im. Marii Konopnickiej w Zamościu.
Dzisiaj rano w gminie Wąwolnica w powiecie puławskim zderzyły się dwa samochody. Zawinił kierowca opla, który wyjechał z podporządkowanej i uderzył w jadącego prawidłowo hyundaia.
Kraśnik

Strażacy nie tylko gaszą pożary. Ratują też ciekawskie koty

Kraśniccy strażacy pokazali, że dla nich liczy się każde życie. Także to należące do czworonogów.

W miniony weekend, na drogach powiatu chełmskiego, w odstępie zaledwie kilkunastu godzin doszło do dwóch niemal identycznych dachowań samochodów osobowych. W obu przypadkach kierowcy trafili do szpitala.

Wcześniej pałac, teraz park. Miliony na rewitalizację zielonego zakątka Radzynia Podlaskiego

Wcześniej pałac Potockich, teraz park. Miasto dostało unijną dotację na rewitalizację zielonego terenu. Na razie będzie to pierwszy etap.
II wojna światowa przyniosła ze sobą nie tylko strach, śmierć i zniszczenie. Mogło być coś gorszego? Mogło. Płacz dzieci. Był, wciąż jest, o wiele trudniejszy do zniesienia. Maleńkie ręce kurczowo trzymające się matczynych spódnic, oczy starszych próbujące zrozumieć, to czego nie mógł pojąć rozum... Wtedy dla tysięcy istnień zatrzymał się czas. Zostali wypędzeni z ciepłego domu, pachnącego matczyną miłością i chlebem. Niemieccy żołnierze nie pozwalali na zbyt wiele. Kołdra, garnek… ostatnie spojrzenia na domy, ukochanych Burków i Reksów… Wieziono ich do obozu w Zamościu, „za druty”, tam w nieludzkich warunkach trwali. Część razem, część rozdzielona. Nie każdy miał siłę na jakieś dalej, niektórym zabrakło szczęścia i tam w nieludzkich warunkach kończyli ludzką wędrówkę… Tych, którzy przeżyli pędzono do wagonów bydlęcych. W ciemności i chłodzie rozpoczynał się kolejny etap, znów dla wielu droga bez powrotu. Cel był jednak jasno określony. Czekały na nich obozy koncentracyjne lub roboty przymusowe. Dzieci – te, które „nadawały się do germanizacji” – zostały wyrwane z rąk matek i wywiezione do Niemiec. Reszta jechała w nieznane…
Mateusz Stolarski przed meczem z GKS Katowice: Motor ma być znowu Motorem

Już w piątek o godz. 18 piłkarze Motoru rozegrają bardzo ważny mecz z GKS Katowice. W Lublinie spotkają się drużyny, które świetnie radziły sobie w poprzednim sezonie, ale w tym mają sporo problemów i zajmują miejsca w dolnych rejonach tabeli.
Śmierć bliskiej osoby wiąże się z silnymi emocjami, ale także z koniecznością szybkiego załatwienia wielu formalności. Od uzyskania aktu zgonu po organizację ceremonii pogrzebowej. W takich chwilach wybór odpowiedniego zakładu pogrzebowego ma ogromne znaczenie. To od jego profesjonalizmu, podejścia i zakresu usług zależy, czy uroczystość przebiegnie sprawnie i z należytą powagą. W artykule omawiamy, na co zwrócić uwagę, by podjąć przemyślaną decyzję.
Automatyczne noże sprężynowe OTF (Out The Front) zyskały w ostatnich latach popularność wśród polskich entuzjastów sprzętu taktycznego. Wokół ich legalności narosło jednak wiele mitów i nieporozumień, które często prowadzą do błędnych wniosków. Rzeczywistość prawna okazuje się bardziej złożona niż sugerują internetowe dyskusje.
Mieszkańcy Puław są wstrząśnięci tym, co w niedzielę zdarzyło się w lesie koło Zielonej Góry. 46-letni Marcin na przerwie w trasie poszedł na grzyby. Zaatakowały go agresywne psy. Dzisiaj, mimo starań lekarzy, w tym przeprowadzonych operacji, mężczyzna zmarł.
W czasie, gdy w Zamojskiej Akademii Kultury trwało podsumowanie sezonu turystycznego, miasto zwiedzały panie Grażyny, sąsiadki z Blachowni koło Częstochowy, które na wycieczkę przyjechały z grupą słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach kilkudniowego pobytu zwiedziły już Lublin, Kazimierz a w planach miały jeszcze Puławy. Zamościem były zachwycone
Miasto idealne na city break. Tak Zamość widzą turyści

Z reguły wpadają na krótko, przeważnie w weekend. Są zadowoleni z oferty, choć czasem kręcą nosem np. na gastronomię czy stosunek jakości do ceny. Byłoby ich więcej, gdyby nie wojna w Ukrainie. Taki obraz turystów odwiedzających Zamość wyłania się z podsumowania tegorocznego sezonu.
Telewizja internetowa zyskuje coraz większą popularność. Daje dostęp do setek kanałów i treści na żądanie, a do tego można z niej korzystać na różnych urządzeniach. Wybór odpowiedniej oferty nie jest jednak prosty, ponieważ operatorzy kuszą pakietami i wieloma funkcjami dodatkowymi. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, by telewizja internetowa była wygodna, stabilna i dopasowana do Twoich potrzeb.
Nadmierna prędkość nie popłaca. Przekonali się o tym dwaj kierowcy złapani przez włodawską policję. Kierowcy stracili prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej liczby punktów.

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?
Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Kuriozalne gole, Górnik Łęczna rozbił Stal Rzeszów w sparingu
Kuriozalne gole, Górnik Łęczna rozbił Stal Rzeszów w sparingu

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

Megadeth
Megadeth: Nowy singiel już teraz, nowa płyta na początku 2026 roku (wideo)

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru
MEMY

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa
ZDJĘCIA

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina
ZDJĘCIA

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki
ZDJĘCIA

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami
ZDJĘCIA

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
ZDJĘCIA I WIDEO

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
ZDJĘCIA

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

70 drzew na 70 lat. Uniwersytet Przyrodniczy stworzył ogród dendrologiczny
ZDJĘCIA

70 drzew na 70 lat. Uniwersytet Przyrodniczy stworzył ogród dendrologiczny

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo
ZDJĘCIA

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze
Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”
ZDJĘCIA

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”

