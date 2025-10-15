Masz w domu ten produkt? Oddaj go do sklepu

Siec sklepów Auchan informuje o wycofaniu ze sprzedaży partii wody butelkowanej.
Na stronie internetowej sieci sklepów Auchan pojawił się komunikat dotyczący wycofania ze sprzedaży partii wody źródlanej Primavera. Powodem decyzji są niewłaściwe wyniki mikrobiologiczne.
Poniżej zamieszczamy szczegóły produktu, który został wycofany:
Nazwa produktu: Woda Primavera niegazowana 1,5 l
Producent: San Benedetto Polska
Kod kreskowy EAN: 5903978396562
Data przydatności/numer partii: 17/01/2027/ numer partii LP51985
Klienci, którzy zakupili wyżey wymieniony produkt proszeni są niespożywanie produktu i zwrot do sklepów w którym został on zakupiony.