Wcześniej pałac, teraz park. Miliony na rewitalizację zielonego zakątka Radzynia Podlaskiego

O tym, że urzędnicy przygotowują koncepcję było wiadomo od ponad roku. Trwały bowiem konsultacje z mieszkańcami i spotkania z ekspertami. W końcu kilka miesięcy temu, złożono wniosek o dofinansowanie. A we wtorek burmistrz Jakub Jakubowski przekazał dobrą wiadomość.

- Radzyń Podlaski otrzymał ponad 3,5 miliona złotych na pierwszy etap rewitalizacji parku przy Pałacu Potockich. To krok do przywrócenia piękna barokowego wgłębnika i najbliższego otoczenia pałacu- pochwalił się w mediach społecznościowych.

Projekt za 5,8 mln zł przewiduje odtworzenie historycznych alejek, fontanny, zieleni, małej architektury i elementów ogrodu, który kiedyś tworzył spójną całość z pałacem. – Ostatnie badania archeologiczne w tym miejscu ujawniły fragmenty schodów i muru z czasów świetności parku - przyznaje Jakubowski.

Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu. – Liczymy, że prace ruszą w przyszłym roku. O rewitalizację tej przestrzeni prosili mieszkańcy - podkreśla burmistrz.

Park przy pałacu zajmuje blisko 12 hektarów.