Osiągnęli limit punktów karnych i stracili prawa jazdy

We wtorek po godzinie 21, włodawscy policjanci w miejscowości Szuminka zatrzymali 29-letniego kierowcę toyoty, który w obszarze zabudowanym poruszał się z prędkością 110 km/h.

– Na dodatek podczas sprawdzenia w systemach wyszło na jaw, że wobec mężczyzny wystosowany wniosek o ponowne sprawdzenie kwalifikacji, bo przekroczył limit 24 punktów karnych – informuje podkomisarz Elwira Tadyniewicz z włodawskiej policji.

29-latek stracił prawo jazdy oraz otrzymał 1500 zł mandatu i kolejne 13 punktów karnych.

Na okres 3 miesięcy prawo jazdy stracił również 42-letni mieszkaniec gminy Dorohusk, który citroenem jechał z prędkością 126 km/h, podczas gdy w obszarze zabudowanym obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. W tym przypadku mężczyzna otrzymał 2,5 tys. zł mandatu oraz 15 pkt karnych.

Policja przypomina, że kierowcy posiadający uprawnienia dłużej niż rok mogą mieć maksymalnie 24 punkty karne.