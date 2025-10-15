Znamy Cud Polski 2025 z województwa lubelskiego

Od lat magazyn National Geographic Traveler organizuje plebiscyt Cuda Polski 2025. Jego ideą jest święto lokalnej turystyki i zachęta do odkrywania mniej oczywistych punktów na mapie Polski. Celem jest wyróżnienie tych miejsc, które urzekają kulturą, przyrodą i historią, a jednocześnie mogą stać się impulsem do wyruszenia w podróż poza utarty szlak.

Przez ostatnich sześć tygodni internauci wybierali najciekawsze lokalizacje w każdym z 16 województw – miejsca, które zachwycają urodą, zaskakują historią i inspirują do podróży. W województwie lubelskim o ten tytuł walczyły: Zoom Natury w Janowie Lubelskim, Pojezierze łęczyńsko-włodawskie oraz Muzeum Synagogalne we Włodawie. Poznaliśmy zwycięzców.

Jak informuje National Geographic oddano ponad 200 tys. głosów.

W województwie lubelskim tytuł otrzymało Muzeum Synagogalne we Włodawie. Wśród innych zwycięzców znalazły się także: geopark Kraina wygasłych wulkanów (woj. dolnośląskie), Wzgórza Sokólskie (woj. podlaskie), czy muzeum Pałac Saski w Kutnie (woj. łódzkie).

W poprzedniej edycji plebiscytu zwyciężył Dworzec Metropolitalny w Lublinie.