Pamięć zapisana w archiwum. Dzieci Zamojszczyzny mówią do nas po latach

27 października o godz. 16.00 opowieści o dzieciach Zamojszczyzny w obozie przesiedleńczym w Zwierzyńcuw spotkaniu pt. „Podobne są raczej do trupków” -przywołają członkowie Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca.

Dziedzictwo, które domaga się miejsca

Temat jeszcze raz powróci z nową siłą. 14 listopada w Książnicy Zamojskiej odbędzie się panel dyskusyjny pod tytułem „Dziedzictwo Dzieci Zamojszczyzny – potrzeba utworzenia muzeum?”. Wezmą w nim udział samorządowcy, historycy, a przede wszystkim sami świadkowie i ich rodziny. Czy Zamojszczyzna doczeka się muzeum, które upamiętni los jej najmłodszych mieszkańców? Odpowiedzi na to pytanie wciąż szukają organizatorzy i uczestnicy projektu.

20 listopada w Książnicy Zamojskiej zaplanowano uroczyste podsumowanie projektu, połączone z wystawą przygotowaną przez dr. Janusza Kłapcia (Wojskowe Biuro Historyczne). To będzie kolejna okazja, by wsłuchać się w głosy, które płyną z dokumentów sprzed dziesięcioleci.

Pamięć, która zobowiązuje

Według historyków niemiecka akcja wysiedleńcza objęła około 110 tysięcy osób, z czego 30 tysięcy stanowiły dzieci. Tysiące zginęły, część straciła tożsamość, wywożone na germanizację. Dziś ich historie można czytać w cyfrowym archiwum – ale przede wszystkim trzeba je pamiętać.

Bo pamięć o Dzieciach Zamojszczyzny to nie tylko historia regionu. To także pytanie, które wciąż stawiają nam świadkowieII wojny światowej: czy potrafimy ich cierpienie ocalić od zapomnienia?

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

– państwowego funduszu celowego.