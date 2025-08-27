Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

W Kalinówce odbyła się prezentacja drużyny rugbystów Edach Budowlanych Lublin

1bb64bb48676bda5071da45e5aaa63e2.jpg
Prezentacja Edach Budowlanych Lublin (zdjęcie 2) Prezentacja Edach Budowlanych Lublin (zdjęcie 3) Prezentacja Edach Budowlanych Lublin (zdjęcie 4) Prezentacja Edach Budowlanych Lublin (zdjęcie 5) Zobacz
wszystkie
zdjęcia (30)
Autor galerii: Wojtek Szubartowski

Edach Budowlani Lublin zaprezentowali kadrę na sezon 2025/2026

Lubelski klub przedstawiał kadrę w salonie Toyoty, w Kalinówce. Kibice rugby mogli zapoznać się z zawodnikami z kraju oraz graczami zagranicznymi, którzy w obecnym sezonie reprezentować będą zespół z Lublina podczas rywalizacji w najwyższej lidze w kraju. W gronie rugbystów spoza granic Polski znaleźli się m.in.: Gerhard Thirion, młynarz z Namibii, łącznik ataku Gruzin Luka Zukhbaia, kolejny zawodnik z tego kraju Saba Nikolashvili.

W bieżącym sezonie lubelską piętnastkę nadal prowadził będzie duet trenerów: Andrzej Kozak i Stanisław Więciorek. W rozpoczętych w weekend rozgrywkach zespoły ekstraligi rugby czeka reforma rozgrywek. Po zakończeniu pierwszej rundy, a stanie się to wiosną, liga zostanie podzielona na dwie grupy. Pierwsza składać się będzie z ekip z miejsc 1 do 6, druga z lokat 7-10. Drużyny z górnej części tabeli grać będą w tzw. grupie mistrzowskiej, z dolnej - w grupie pucharowej.

Zespoły sklasyfikowane na pozycjach 1-6 po rundzie zasadniczej rozegrają mecze każdy z każdym, bez rewanżu. Będzie to kontynuacja rywalizacji z rundy zasadniczej. Warto tutaj drużyny, że zespoły zachowują dorobek punktowy wyłącznie z meczów z drużynami, które uzyskały prawo gry w grupie mistrzowskiej. Z kolei ekipy z pozycji 7-10 po rundzie zasadniczej rywalizować będą każdy z każdym, rozgrywając mecz i rewanż.

Po zakończeniu rywalizacji w grupie mistrzowskiej drużyny z miejsc 1-4 rywalizować będą o medale, z grupy pucharowej, o miejsca 7 i 9. Z ekstraligi spadnie ostatni zespół na koniec sezonu. Jaki jest cel reformy?

- Zdecydowaliśmy się na nią aby podnieść poziom rozgrywek. Nie chcemy zniechęcać zawodników słabszych drużyn wynikami trzycyfrowymi, które zdarzały się w ostatnim sezonie - tłumaczy Jacek Zalejarz, prezes Edach Budowlanych Lublin.

O co lublinianie powalczą w sezonie 2025/2026?

- Naszym celem jest walka o medal. Najpierw jednak musimy zakwalifikować się do najlepszej szóstki, a następnie do najlepszej czwórki - tłumaczy prezes.

Na razie cel wydaje się odległy. Na inaugurację w meczu w Gdyni Edach Budowlani przegrali z Life Style Catering RC Arką 21:52.

W niedzielę 31 sierpnia, o godzinie 14, podopieczni trenera Kozaka zaprezentują się po raz pierwszy swoim kibicom. Na stadionie przy ul. Magnoliowej zagrają z RzKS Juvenią Kraków.

Granica z Białorusią: Udaremnione przemyty o wartości 300 tys. zł

Granica z Białorusią: Udaremnione przemyty o wartości 300 tys. zł

Funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej udaremnili przemyt ponad 16,5 tys. paczek papierosów oraz kilku kilogramów tytoniu do fajki wodnej. Rynkowa wartość zabezpieczonych towarów akcyzowych sięga 300 tys. zł.
Jednym z gości na Tour de Konstytucja w Zamościu będzie dzisiaj Wojciech Hermeliński, prawnik, adwokat, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
27 sierpnia 2025, 17:30

Tour de Konstytucja na Rynku Wielkim. Jednym z gości Wojciech Hermeliński

Ogólnopolska akcja edukacyjno-społeczna Tour de Konstytucja ponownie zawita dzisiaj (27 sierpnia) w Zamościu. Spotkanie m.in. z prawnikami promującymi wiedzę o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ma się o godz. 17.30 rozpocząć na Rynku Wielkim.
Zdjęcie ilustracyjne

Pogoda zmienną jest. IMGW ostrzega przed upałami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach dla całego województwa lubelskiego. Alert obowiązuje od godziny 12:00 w czwartek, 28 sierpnia, do godziny 20:00 w piątek.

Bezpieczniej i bardziej zielono. Ruszyła pielęgnacja miejskich drzew

Bezpieczniej i bardziej zielono. Ruszyła pielęgnacja miejskich drzew

W Lublinie trwają prace związane z pielęgnacją zieleni miejskiej. To część VIII edycji Zielonego Budżetu, w ramach której zabiegami objęto 875 drzew rosnących w różnych częściach miasta.
Zamość: 10-latek na hulajnodze zderzył się z busem

Zamość: 10-latek na hulajnodze zderzył się z busem

Według wstępnych ustaleń policji, chłopiec jechał ulicą Klonowicza – drogą podporządkowaną – i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu mercedesowi typu bus, który przejeżdżał przez skrzyżowanie na wprost.
Ukraiński dziennikarz nazwał prezydenta „pachanem”. Głos w sprawie zabrał m.in. Pałac Prezydencki oraz KUL

Ukraiński dziennikarz nazwał prezydenta „pachanem”. Głos w sprawie zabrał m.in. Pałac Prezydencki oraz KUL

Nie milkną echa po wczorajszej wypowiedzi Witalija Mazurenko, który w programie Polsat News „Debata Gozdyry” obraził prezydenta RP, nazywając go „pachanem”. Pomimo przeprosin, dziennikarz stracił pracę.

Tragiczny wypadek podczas prac polowych w gminie Szastarka. Nie żyje rolnik

Tragiczny wypadek podczas prac polowych w gminie Szastarka. Nie żyje rolnik

Minionej niedzieli w gminie Szastarka doszło do tragicznego wypadku podczas prac polowych. 57-latek zginął na miejscu.

Kryta Pływalnia w Zamościu

Nie ma pływania. Basen zamknięty na ponad dwa tygodnie

Od dzisiaj (27 sierpnia) przez ponad dwa tygodnie zamknięta będzie Kryta Pływalnia w Zamościu. Powód? Ten sam, co każdego roku o tej porze - przerwa technologiczna.
Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
Dzień Wschodzi
film

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

Po latach wspólnego świętowania z województwem, powiat lubelski ponownie organizuje własne dożynki. Tegoroczne odbędą się w Niedrzwicy Dużej, a na scenie wystąpi m.in. Budka Suflera.
Awaria wodociągowa w Lublinie. Utrudnienia w ruchu, zalane ulice i brak bieżącej wody

Awaria wodociągowa w Lublinie. Utrudnienia w ruchu, zalane ulice i brak bieżącej wody

Wczoraj, 26 sierpnia, po godz. 21:00 doszło do poważnej awarii wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Krańcowej z Drogą Męczenników Majdanka w Lublinie. Woda zaczęła zalewać skrzyżowanie i rozlewała się na sąsiednie ulice.

Warszawska w remoncie. Drogowcy układają dziś nową nawierzchnię
UTRUDNIENIA

Warszawska w remoncie. Drogowcy układają dziś nową nawierzchnię

Dzisiaj, 27 sierpnia, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na al. Warszawskiej. W godzinach od 7:00 do 16:00 drogowcy będą układać warstwę ścieralną nawierzchni w ramach drugiego etapu prac.
W Kalinówce odbyła się prezentacja drużyny rugbystów Edach Budowlanych Lublin
ZDJĘCIA
galeria

W Kalinówce odbyła się prezentacja drużyny rugbystów Edach Budowlanych Lublin

Edach Budowlani Lublin zaprezentowali kadrę na sezon 2025/2026

Zdjęcie ilustracyjne

Dożynki odwołane z powodu ASF

W tym roku mieszkańcy Żernik i okolic nie będą mogli wspólnie świętować tradycyjnych Dożynek. Gmina Ulhówek poinformowała o odwołaniu wydarzenia z powodu wykrycia ogniska Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na swoim terenie.
Rodzaje rowerów – jaki rower wybrać?

Rodzaje rowerów – jaki rower wybrać?

Wybór odpowiedniego roweru nie sprowadza się jedynie do ceny czy wyglądu. Każdy typ jednośladu ma swoje zastosowanie, charakterystykę oraz ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę przed zakupem. Właściwe dopasowanie modelu do stylu jazdy, nawierzchni i osobistych preferencji to podstawa udanej przygody z rowerem – niezależnie od tego, czy jeździsz rekreacyjnie, dojeżdżasz do pracy, czy trenujesz na poważnie.
Kiedy właściciel obiektu ponosi odpowiedzialność za brak zabezpieczeń na dachu?

Kiedy właściciel obiektu ponosi odpowiedzialność za brak zabezpieczeń na dachu?

Bezpieczeństwo pracy na wysokości to obowiązek, którego nie można lekceważyć. Dachy budynków – zarówno komercyjnych, jak i przemysłowych czy mieszkalnych – są miejscami szczególnie narażonymi na ryzyko upadku z wysokości. Instalacje techniczne, przeglądy okresowe, naprawy czy montaż fotowoltaiki sprawiają, że wymagany dostęp do dachu jest nieunikniony. Pojawia się więc pytanie: kiedy odpowiedzialność za brak zabezpieczeń spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu?

