W Kalinówce odbyła się prezentacja drużyny rugbystów Edach Budowlanych Lublin

Lubelski klub przedstawiał kadrę w salonie Toyoty, w Kalinówce. Kibice rugby mogli zapoznać się z zawodnikami z kraju oraz graczami zagranicznymi, którzy w obecnym sezonie reprezentować będą zespół z Lublina podczas rywalizacji w najwyższej lidze w kraju. W gronie rugbystów spoza granic Polski znaleźli się m.in.: Gerhard Thirion, młynarz z Namibii, łącznik ataku Gruzin Luka Zukhbaia, kolejny zawodnik z tego kraju Saba Nikolashvili.

W bieżącym sezonie lubelską piętnastkę nadal prowadził będzie duet trenerów: Andrzej Kozak i Stanisław Więciorek. W rozpoczętych w weekend rozgrywkach zespoły ekstraligi rugby czeka reforma rozgrywek. Po zakończeniu pierwszej rundy, a stanie się to wiosną, liga zostanie podzielona na dwie grupy. Pierwsza składać się będzie z ekip z miejsc 1 do 6, druga z lokat 7-10. Drużyny z górnej części tabeli grać będą w tzw. grupie mistrzowskiej, z dolnej - w grupie pucharowej.

Zespoły sklasyfikowane na pozycjach 1-6 po rundzie zasadniczej rozegrają mecze każdy z każdym, bez rewanżu. Będzie to kontynuacja rywalizacji z rundy zasadniczej. Warto tutaj drużyny, że zespoły zachowują dorobek punktowy wyłącznie z meczów z drużynami, które uzyskały prawo gry w grupie mistrzowskiej. Z kolei ekipy z pozycji 7-10 po rundzie zasadniczej rywalizować będą każdy z każdym, rozgrywając mecz i rewanż.

Po zakończeniu rywalizacji w grupie mistrzowskiej drużyny z miejsc 1-4 rywalizować będą o medale, z grupy pucharowej, o miejsca 7 i 9. Z ekstraligi spadnie ostatni zespół na koniec sezonu. Jaki jest cel reformy?

- Zdecydowaliśmy się na nią aby podnieść poziom rozgrywek. Nie chcemy zniechęcać zawodników słabszych drużyn wynikami trzycyfrowymi, które zdarzały się w ostatnim sezonie - tłumaczy Jacek Zalejarz, prezes Edach Budowlanych Lublin.

O co lublinianie powalczą w sezonie 2025/2026?

- Naszym celem jest walka o medal. Najpierw jednak musimy zakwalifikować się do najlepszej szóstki, a następnie do najlepszej czwórki - tłumaczy prezes.

Na razie cel wydaje się odległy. Na inaugurację w meczu w Gdyni Edach Budowlani przegrali z Life Style Catering RC Arką 21:52.

W niedzielę 31 sierpnia, o godzinie 14, podopieczni trenera Kozaka zaprezentują się po raz pierwszy swoim kibicom. Na stadionie przy ul. Magnoliowej zagrają z RzKS Juvenią Kraków.