Ostatnia karta odkryta. 16-letnia Dominika Mazurek w Pszczółce Polski Cukier AZS UMCS Lublin

To kolejna nowa, młoda zawodniczka, po Michelli Nassisi, Wiktorii Zając i Annie Wińkowskiej, która będzie trenować razem z ekstraklasowym zespołem. W rozmowie z klubowym portalem trener Krzysztof Szewczyk przyznaje, że jest ona utalentowana, ale jednocześnie dodaje, że przed nią jeszcze dużo pracy.

– Dominika jest utalentowanym graczem i widzimy w niej potencjał, ale nie ma co ukrywać, jest to melodia przyszłości. Oczywiście, jeżeli wywalczy sobie miejsce w składzie, to gdzieś tam dostanie tę szansę w ekstraklasie. Dla niej najważniejsze jest teraz granie regularne w pierwszej lidze plus trenowanie z zawodniczkami z pierwszego zespołu – podkreśla szkoleniowiec.

16-latka odnajduje się na pozycjach rozgrywającej i rzucającej. W ostatnich dwóch sezonach występowała na pierwszoligowych parkietach w barwach drużyny z Sokołowa Podlaskiego. Jej statystyki z ostatniego roku to 14 meczów i 2.7 punktu.

Zawodniczka grała także już w młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 15. Obecnie znajduje się w szerokiej kadrze U16.

Poznaliśmy nazwiska wszystkich koszykarek, które w nadchodzącym sezonie wystąpią w Pszczółce Polski Cukier AZS UMCS Lublin: Amerykanki Natasha Mack i Nia Clouden, Serbki Aleksandra Stanacev i Masa Janković, Szwedka Elsa Paulsson-Glantz, Magdalena Ziętara, Anna Wińkowska, Emilia Kośla, Olga Trzeciak, Aleksandra Kuczyńska, Wiktoria Zając, Michella Nassisi i Dominika Mazurek.