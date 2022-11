Lublin w weekend będzie gospodarzem turnieju Lotto 3x3 Liga

Chociaż zawody odbywają się w Lublinie, to ciężko uznać, żeby to akurat Polski Cukier Start był faworytem turnieju. Koszykówka 3x3 to dyscyplina bardzo nieprzewidywalna, a zawodnicy znani z halowej odmiany nie zawsze potrafią odnaleźć się w znacznie szybszej grze. Start wystawia skład, który specjalizuje się właśnie w halowej odmianie koszykówki – nominację do drużyny otrzymali Mateusz Dziemba, Bartłomiej Pelczar, Sebastian Walda, Wiktor Kępka, Roman Szymański i Kacper Młynarski.

Wtorkowe losowanie przydzieliło ich do grupy A razem z Eneą Abramczyk Astoria Bydgoszcz, WKS Śląsk Wrocław i BM Stal Ostrów Wielkopolski. W tej ostatniej drużynie awizowany jest Michael Hicks. Amerykanin z polskim paszportem to prawdziwa legenda koszykówki 3x3 na świecie. Występował m.in. w reprezentacji Polski podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Tym razem za kolegów będzie miał młodych graczy, występujących głównie w drugoligowym KS Kosz Kompaktowy Pleszew. Śląsk również do Lublina przyśle zespół rezerw, gdzie największą gwiazdą będzie Oskar Hlebowicki. On jako jedyny z wrocławskiej drużyny ma doświadczenie z koszykówki 3x3.

Impreza w hali MOSiR rozpocznie się w sobotę o godz. 10 i potrwa przez dwa dni. Mecze Startu w fazie grupowej są zaplanowane na godz. 10.20 (Śląsk), 12.40 (Stal) i 17.40 (Astoria). W niedzielę rywalizacja zacznie się o godz. 13. Finał jest zaplanowany na godz. 16.10. Wstęp na zawody jest bezpłatny, a dodatkowo najważniejsze mecze będą pokazywane na sportowych antenach Polsatu.

– LOTTO 3x3 Liga to innowacyjny projekt, mam nadzieję, że będzie się rozwijał. Koszykówka 3x3 to przyszłość naszej dyscypliny. To będzie odpowiedź na szybki tryb życia, który dzisiaj mamy. Mecze tych rozgrywek będzie można oglądać w sportowych stacjach Polsatu oraz na stronie polsatsport.pl, za co bardzo dziękuję dyrektorowi Marianowi Kmicie. Wystąpią w nich mistrzowie świata do lat 23, a także chociażby Michael Hicks, który grał na Igrzyskach Olimpijskich. To będzie ciekawa liga. Drużyny EBL są bardzo aktywne w tym temacie, traktują to poważnie, podchodzą do tego z pełnym zaangażowaniem. Chcemy mocno rozwijać ten projekt, mamy długofalowy plan związany z LOTTO 3x3 Ligą – powiedział związkowej stronie Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Skład fazy grupowej

Grupa A; Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz, WKS Śląsk Wrocław, Polski Cukier Start Lublin, BM Stal Ostrów Wielkopolski * Grupa B: Rawlplug Sokół Łańcut, MKS Dąbrowa Górnicza, PGE Spójnia Stargard, Tauron GTK Gliwice * Grupa C: Suzuki Arka Gdynia, Legia LOTTO 3x3 Warszawa, Enea Zastal BC Zielona Góra, Anwil Włocławek * Grupa D: King Szczecin, Twarde Pierniki Toruń, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk, Trefl Sopot.