Akademickie Mistrzostwa Polski w Koszykówce Kobiet i Mężczyzn oficjalnie rozpoczęte

Serdecznie witamy Was w Lublinie, Europejskiej Stolicy Młodzieży – tymi słowami konferansjer rozpoczął uroczystość, w której wzięły udział drużyny, które w tym roku powalczą o złoto, ale także gospodarze imprezy, którzy przybyli oficjalnie przywitać wszystkich uczestników. Jako pierwsza zabrała głos Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin. – Jest mi niezmiernie miło przywitać w imieniu Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka, swoim własnym oraz bardzo szerokiego, zacnego grona radnych Rady Miasta w Lublinie. Drodzy Państwo, cieszymy się, że Lublin w roku Europejskiej Stolicy Młodzieży jest gospodarzem tego wyjątkowego wydarzenia. Bardzo się cieszymy, że na naszych miejskich obiektach i oczywiście też obiektach uczelni będziecie Państwo w najbliższych dniach rywalizować. Życzymy fantastycznych emocji sportowych, żadnych kontuzji, a jesteśmy tu wszyscy przekonani, o tym, że na każdym kroku będziecie doświadczać tej naszej słynnej lubelskiej gościnności.

Jako drugi głos zabrał Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Artur Domański, reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. – Niezwykle się cieszę i dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by ta wspaniała impreza odbywała się w województwie lubelskim, w stolicy regionu w Lublinie. Z tego miejsca w imieniu Pana Marszałka Jarosława Stawiarskiego oraz własnym chciałem życzyć wam wszystkim bohaterom weekendowych zmagań koszykarskich jak najlepszych wyników. Byście poznali tę cząstkę Lublina, województwa lubelskiego i chcieli tu wracać, bo jest po co. Wspaniałe szlaki, możliwości odpoczynku, rekreacji, ale też uprawiania sportu. Tego wam wszystkie życzę.

Wspaniałych emocji przez najbliższe dni zarówno dla wszystkich zawodników, jak i kibiców życzyło również lubelskie środowisko akademickie – Szanowni Państwo mi pozostaje już tylko powitać was w imieniu środowiska akademickiego Lublina. Więc ten najbliższy weekend będzie bardzo akademickie na naszych obiektach i podkreślam, że Lublin to stolica młodzieży, ale to przede wszystkim właśnie was, studentów. Na te najbliższe dni życzę wielu sportowych emocji dla was po tej stronie kosza, a dla nas po drugiej jako osoby, które będą oglądały mecze i wam kibicowały wszystkiego dobrego na te najbliższe dni – mówił Prorektor ds. Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Pan prof. dr hab. Adam Waśko.

Na sam koniec ceremonii odbyło się symboliczne przekazanie złotej piłki na ręce kapitanki UMCS-u Olgi Trzeciak. Tym akcentem otwarte zostały koszykarskie finały Akademickich Mistrzostw Polski w Lublinie.