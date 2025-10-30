AZS UMCS Lublin dzisiaj podejmie Basket Namur Capitale

Dla podopiecznych Karola Kowalewskiego będzie to mecz rozpoczynający rundę rewanżową FIBA EuroCup. Po pierwszej lublinianki są wiceliderkami i mają na koncie dwa zwycięstwa oraz jedną porażkę.

Tak się składa, że akademiczki znalazły już sposób na czwartkowego rywala. W meczu wyjazdowym pokonały ekipę z Belgii 65:57.

Co ciekawe, koszykarki Namur mają wyraźne problemy z grą na własnym boisku, gdzie przegrały również z serbskim UZKK Student. Sensację za to sprawiły na wyjeździe, kiedy pokonały Hozono Global Jairis. Do tej pory to jedyna porażka ekipy z Hiszpanii w tegorocznych rozgrywkach EuroCup.

Gospodynie przystąpią do zawodów po świetnym występie w Gdyni, gdzie pokonały mistrzynie Polski 76:68. Dzięki temu w Orlen Basket Lidze Kobiet mają obecnie komplet czterech wygranych.

– Cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa na wyjeździe. Chcieliśmy się odbić po porażce w Hiszpanii. Myślę, że zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, przede wszystkim w defensywie. Myślę, że możemy być dumni ze swojej postawy – oceniał po meczu w Gdyni trener Karol Kowalewski.

Czy dzisiaj uda się przedłużyć dobrą passę? Mecz w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli rozpocznie się o godz. 18. Transmisję będzie można obejrzeć na kanale YouTube FIBA Basketnall.