AZS UMCS Lublin dzisiaj podejmie Basket Namur Capitale

Autor: Zdjęcie autora kk
AZS UMCS Lublin spróbuje dzisiaj ograć rywalki z Belgii po raz drugi
AZS UMCS Lublin spróbuje dzisiaj ograć rywalki z Belgii po raz drugi (fot. DW)

AZS UMCS świetnie radzi sobie na krajowym podwórku, a dzisiaj postara się o trzecie zwycięstwo w pucharach. Tym razem lublinianki podejmą w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli belgijski zespół Basket Namur Capitale.

Dla podopiecznych Karola Kowalewskiego będzie to mecz rozpoczynający rundę rewanżową FIBA EuroCup. Po pierwszej lublinianki są wiceliderkami i mają na koncie dwa zwycięstwa oraz jedną porażkę.

Tak się składa, że akademiczki znalazły już sposób na czwartkowego rywala. W meczu wyjazdowym pokonały ekipę z Belgii 65:57.

Co ciekawe, koszykarki Namur mają wyraźne problemy z grą na własnym boisku, gdzie przegrały również z serbskim UZKK Student. Sensację za to sprawiły na wyjeździe, kiedy pokonały Hozono Global Jairis. Do tej pory to jedyna porażka ekipy z Hiszpanii w tegorocznych rozgrywkach EuroCup.

Gospodynie przystąpią do zawodów po świetnym występie w Gdyni, gdzie pokonały mistrzynie Polski 76:68. Dzięki temu w Orlen Basket Lidze Kobiet mają obecnie komplet czterech wygranych.

– Cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa na wyjeździe. Chcieliśmy się odbić po porażce w Hiszpanii. Myślę, że zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, przede wszystkim w defensywie. Myślę, że możemy być dumni ze swojej postawy – oceniał po meczu w Gdyni trener Karol Kowalewski.

Czy dzisiaj uda się przedłużyć dobrą passę? Mecz w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli rozpocznie się o godz. 18. Transmisję będzie można obejrzeć na kanale YouTube FIBA Basketnall.

Fragment środowej rywalizacji

Avia Świdnik wyeliminowała drugiego rywala w STS Pucharze Polski. Najpierw poradziła sobie z Ruchem Chorzów, a w środę z Flotą Świnoujście. W nagrodę zagra w 1/8 finału rozgrywek. Jak środowe zawody oceniają trenerzy obu ekip?
60-letni obywatel Ukrainy, który prowadził ciężarówkę mając 2,5 promila alkoholu we krwi, został zatrzymany przez policję w Dorohusku i wydalony z kraju. Mężczyzna przez najbliższe pięć lat nie będzie mógł wjechać do Polski ani żadnego państwa strefy Schengen.
Puławy zapraszają na halloween. Mroczne święto już w piątek

Amerykańska tradycja już na dobre zagościła nad Wisłą. W piątkowy wieczór niech nikogo nie zdziwią młode osoby w upiornych strojach, wystawiane przed dom dynie ze świeczkami w środku itp. Halloween to także okazja do zabawy. Na imprezy i zakupowe okazje w mrocznym stylu zaprasza wiele puławskich lokali.
Goncalo Feio znowu ma pracować w PKO BP Ekstraklasie

Od kilku tygodni pojawiały się plotki, że Goncalo Feio znowu może dostać pracę w PKO BP Ekstraklasie. W ostatnich dniach było ich coraz więcej. Jak poinformował Przegląd Sportowy były szkoleniowiec Motoru Lublin i Legii Warszawa ma zostać trenerem Radomiaka.
Potrącenie pieszej. Utrudnienia na ulicy Roztocze, autobusy łapią opóźnienia

Z powodu dzisiejszego wypadku na ul. Roztocze w Lublinie, kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu. Na miejscu zdarzenia obowiązuje wahadło. Opóźnienia notuje również komunikacja miejska.

Dzisiaj rano Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wydała komunikat informujący o zamknięciu lotnisk w Świdniku i Radomiu. Decyzja wynika z rosyjskich ataków przeprowadzonych w nocy na terenie Ukrainy.

System orzekania w zawieszeniu. W Chełmie zabrakło pieniędzy na niepełnosprawność

Od listopada w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie korytarze wypełni pustka. Komisje nie zasiądą, decyzje nie zapadną, a setki mieszkańców pozostaną w zawieszeniu – wszystko przez brak środków na wynagrodzenia lekarzy i członków składów orzekających.

AZS UMCS Lublin dzisiaj podejmie Basket Namur Capitale

AZS UMCS świetnie radzi sobie na krajowym podwórku, a dzisiaj postara się o trzecie zwycięstwo w pucharach. Tym razem lublinianki podejmą w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli belgijski zespół Basket Namur Capitale.
Rozmowa z Pawłem Tetelewskim , trenerem PGE MKS El-Volt Lublin
PGE Start Lublin został rozbity przez UCAM Murcia

Koszykarze PGE Startu w środowym meczu z UCAM Murcia w ramach FIBA Europe Cup pokazali dwie twarze. Najpierw lepszą, a później znacznie gorszą. Lublinianie prowadzili z hiszpańskim zespołem nawet 11 punktami. Ostatecznie przegrali jednak aż 75:102
Kwesta przy Lipowej w Lublinie 2025. Kiedy, kto kwestuje i które nagrobki odnowią

Od piątku do niedzieli (31 października – 2 listopada) potrwa kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. W tym roku zebrane pieniądze pomogą w renowacji siedmiu XIX-wiecznych pomników.
W dobrze zaprojektowanym wnętrzu każdy szczegół ma znaczenie. Czasem to nie kolor ścian ani rodzaj podłogi, ale właśnie listwy przypodłogowe decydują o tym, czy przestrzeń wygląda spójnie i elegancko. Ten niewielki element potrafi podkreślić charakter aranżacji albo całkowicie go zaburzyć. Jak więc dobrać listwy, by współgrały z koncepcją wnętrza, zamiast z nią konkurować?
Po nieprzespanej nocy wszystko smakuje bardziej. Zapach pieczywa jest intensywniejszy, kawa słodsza, a nawet zwykłe przekąski wydają się nagrodą za przetrwanie dnia. Zmęczenie ma w sobie coś z magii — zmienia sposób, w jaki ciało rozumie głód. Ale to nie czary, tylko czysta biochemia: hormony, układ nagrody i brak snu tworzą duet, który potrafi rozregulować nasze wybory bardziej, niż się wydaje.

Cztery oferty wpłynęły w przetargu na kompleksową rewitalizację Błoni pod Zamkiem w Lublinie. Miasto planuje przekształcić ten teren w całoroczną, tętniącą życiem przestrzeń rekreacyjno-kulturalną. Ceny zaproponowane przez wykonawców wahają się od 17,2 do 28,3 mln zł, a trzy z nich mieszczą się w zaplanowanym budżecie. Postępowanie przetargowe jest obecnie na etapie oceny.
Ogrodzenie panelowe – jak dbać o nie, by służyło przez lata?

Ogrodzenie panelowe to jeden z najczęściej wybieranych sposobów zabezpieczenia posesji. Łączy w sobie estetykę, trwałość i stosunkowo prosty montaż. Z powodzeniem można je dopasować do nowoczesnej architektury, klasycznych budynków mieszkalnych, a nawet przestrzeni przemysłowych. Jednak, aby ogrodzenie panelowe zachowało swój wygląd i funkcjonalność przez wiele lat, warto poświęcić mu nieco uwagi. Właściwa pielęgnacja, konserwacja oraz regularne kontrole stanu technicznego pozwolą uniknąć kosztownych napraw i przedłużą żywotność konstrukcji.
ORLEN BASKET LIGA KOBIET
4. KOLEJKA

Wyniki:

MB Zagłębie Sosnowiec - Contimax MOSIR Bochnia 96:63
Energa Toruń - Enea AZS Politechnika Poznań 67:83
Wisła Kraków - KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. 45:73
1KS Ślęza Wrocław - Island Wichoś Jelenia Góra 104:52
VBV Gdynia - AZS UMCS Lublin 68:76
Artego Bydgoszcz - SKK Polonia Warszawa

Tabela:

1. AZS UMCS Lublin 4 8 323-270
2. Politechnika Poznań 4 8 308-272
3. Gorzów Wlkp. 4 7 322-241
4. Bochnia 4 7 321-321
5. Ślęza Wrocław 4 7 316-253
6. Zagłębie 4 6 353-290
7. VBV Arka Gdynia 4 6 320-285
8. Wisła 6 5 255-285
9. Polonia Warszawa 3 4 210-241
10. Jelenia Góra 4 4 233-389
11. Energa Toruń 4 4 253-307
12. Artego Bydgoszcz 3 3 201-261

