Goncalo Feio znowu ma pracować w PKO BP Ekstraklasie

Feio jest oczywiście doskonale znany w Lublinie. Prowadził Motor w latach 2022-2024. Poprowadził żółto-biało-niebieskich w 54 spotkaniach, średnio zdobywał 1,91 punktu na mecz. Wywalczył z zespołem awans do Fortuna I Ligi, ale do PKO BP Ekstraklasy lubelski klub wprowadził już Mateusz Stolarski.

Od kwietnia 2024 roku do maja 2025 roku prowadził z kolei Legię. Z „Wojskowymi” nie poszło mu w lidze, ale poprowadził stołeczny zespół do ćwierćfinału Ligi Konferencji, a dodatkowo sięgnął również po Puchar Polski.

35-latek w lecie podpisał kontrakt z drugoligowym francuskim klubem – USL Dunkerque. Rozstał się jednak z nim po zaledwie... 13 dniach pracy. Ostatnio Feio był przymierzany do kilku klubów. Ponoć był nawet w gronie kandydatów na nowego szkoleniowca szkockiego giganta Rangers FC. Ostatecznie pracę w drużynie z Glasgow dostał jednak Danny Rohl.

Według medialnych doniesień Feio ma zastąpić w Radomiaku Joao Henriquesa, który miał zrezygnować z pracy, z powodów osobistych. Klub z Radomia kolejny mecz ligowy rozegra dopiero w najbliższy poniedziałek – na wyjeździe zmierzy się z Lechią Gdańsk.

Mecz Radomiak – Motor planowany jest dopiero w ramach 27. kolejki, na początku kwietnia.