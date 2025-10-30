Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. czwartek, 30 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

Ekstraklasa

Dzisiaj
8:23
Strona główna » Sport » Piłka nożna » Ekstraklasa

Goncalo Feio znowu ma pracować w PKO BP Ekstraklasie

Autor: Zdjęcie autora lukisz
Udostępnij 0 A A
Były trener Motoru Lublin i Legii Warszawa znowu ma pracować w Polsce
Były trener Motoru Lublin i Legii Warszawa znowu ma pracować w Polsce (fot. Legia Warszawa)

Od kilku tygodni pojawiały się plotki, że Goncalo Feio znowu może dostać pracę w PKO BP Ekstraklasie. W ostatnich dniach było ich coraz więcej. Jak poinformował Przegląd Sportowy były szkoleniowiec Motoru Lublin i Legii Warszawa ma zostać trenerem Radomiaka.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Feio jest oczywiście doskonale znany w Lublinie. Prowadził Motor w latach 2022-2024. Poprowadził żółto-biało-niebieskich w 54 spotkaniach, średnio zdobywał 1,91 punktu na mecz. Wywalczył z zespołem awans do Fortuna I Ligi, ale do PKO BP Ekstraklasy lubelski klub wprowadził już Mateusz Stolarski.

Od kwietnia 2024 roku do maja 2025 roku prowadził z kolei Legię. Z „Wojskowymi” nie poszło mu w lidze, ale poprowadził stołeczny zespół do ćwierćfinału Ligi Konferencji, a dodatkowo sięgnął również po Puchar Polski.

35-latek w lecie podpisał kontrakt z drugoligowym francuskim klubem – USL Dunkerque. Rozstał się jednak z nim po zaledwie... 13 dniach pracy. Ostatnio Feio był przymierzany do kilku klubów. Ponoć był nawet w gronie kandydatów na nowego szkoleniowca szkockiego giganta Rangers FC. Ostatecznie pracę w drużynie z Glasgow dostał jednak Danny Rohl.

Według medialnych doniesień Feio ma zastąpić w Radomiaku Joao Henriquesa, który miał zrezygnować z pracy, z powodów osobistych. Klub z Radomia kolejny mecz ligowy rozegra dopiero w najbliższy poniedziałek – na wyjeździe zmierzy się z Lechią Gdańsk.

Mecz Radomiak – Motor planowany jest dopiero w ramach 27. kolejki, na początku kwietnia.

Fragment środowej rywalizacji

PGE Start Lublin został rozbity przez UCAM Murcia

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Wiemy, co nas czeka

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Wiemy, co nas czeka

AZS UMCS Lublin spróbuje dzisiaj ograć rywalki z Belgii po raz drugi

AZS UMCS Lublin dzisiaj podejmie Basket Namur Capitale

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Legia Warszawa radomiak radom Motor Lublin pko bp ekstraklasa Goncalo feio

Pozostałe informacje

Wojciech Szacoń (Avia Świdnik): Wierzę, że wygrana w Pucharze Polski pchnie nas dalej

Wojciech Szacoń (Avia Świdnik): Wierzę, że wygrana w Pucharze Polski pchnie nas dalej

Avia Świdnik wyeliminowała drugiego rywala w STS Pucharze Polski. Najpierw poradziła sobie z Ruchem Chorzów, a w środę z Flotą Świnoujście. W nagrodę zagra w 1/8 finału rozgrywek. Jak środowe zawody oceniają trenerzy obu ekip?
Niebezpieczny kurs do rowu. 2,5 promila i “bilet do domu”

Niebezpieczny kurs do rowu. 2,5 promila i “bilet do domu”

60-letni obywatel Ukrainy, który prowadził ciężarówkę mając 2,5 promila alkoholu we krwi, został zatrzymany przez policję w Dorohusku i wydalony z kraju. Mężczyzna przez najbliższe pięć lat nie będzie mógł wjechać do Polski ani żadnego państwa strefy Schengen.
W Halloween najchętniej bawi się młodzież. Na zdjęciu jedna z uczennic lubartowskiego liceum w trakcie inscenizacji z okazji ślubowania pierwszych klas

Puławy zapraszają na halloween. Mroczne święto już w piątek

Amerykańska tradycja już na dobre zagościła nad Wisłą. W piątkowy wieczór niech nikogo nie zdziwią młode osoby w upiornych strojach, wystawiane przed dom dynie ze świeczkami w środku itp. Halloween to także okazja do zabawy. Na imprezy i zakupowe okazje w mrocznym stylu zaprasza wiele puławskich lokali.
Były trener Motoru Lublin i Legii Warszawa znowu ma pracować w Polsce

Goncalo Feio znowu ma pracować w PKO BP Ekstraklasie

Od kilku tygodni pojawiały się plotki, że Goncalo Feio znowu może dostać pracę w PKO BP Ekstraklasie. W ostatnich dniach było ich coraz więcej. Jak poinformował Przegląd Sportowy były szkoleniowiec Motoru Lublin i Legii Warszawa ma zostać trenerem Radomiaka.
Potrącenie pieszej. Utrudnienia na ulicy Roztocze, autobusy łapią opóźnienia
na sygnale

Potrącenie pieszej. Utrudnienia na ulicy Roztocze, autobusy łapią opóźnienia

Z powodu dzisiejszego wypadku na ul. Roztocze w Lublinie, kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu. Na miejscu zdarzenia obowiązuje wahadło. Opóźnienia notuje również komunikacja miejska.

Lotniska w Lublinie i Radomiu zamknięte. Czyszczą niebo dla myśliwców

Lotniska w Lublinie i Radomiu zamknięte. Czyszczą niebo dla myśliwców

Dzisiaj rano Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wydała komunikat informujący o zamknięciu lotnisk w Świdniku i Radomiu. Decyzja wynika z rosyjskich ataków przeprowadzonych w nocy na terenie Ukrainy.

W tym budynku orzeczenia o niepełnosprawności od listopada do końca roku już nie dostaniemy – przynajmniej do czasu, aż znajdą się na to pieniądze

System orzekania w zawieszeniu. W Chełmie zabrakło pieniędzy na niepełnosprawność

Od listopada w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie korytarze wypełni pustka. Komisje nie zasiądą, decyzje nie zapadną, a setki mieszkańców pozostaną w zawieszeniu – wszystko przez brak środków na wynagrodzenia lekarzy i członków składów orzekających.

AZS UMCS Lublin spróbuje dzisiaj ograć rywalki z Belgii po raz drugi

AZS UMCS Lublin dzisiaj podejmie Basket Namur Capitale

AZS UMCS świetnie radzi sobie na krajowym podwórku, a dzisiaj postara się o trzecie zwycięstwo w pucharach. Tym razem lublinianki podejmą w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli belgijski zespół Basket Namur Capitale.
Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Wiemy, co nas czeka

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Wiemy, co nas czeka

Rozmowa z Pawłem Tetelewskim , trenerem PGE MKS El-Volt Lublin
Fragment środowej rywalizacji

PGE Start Lublin został rozbity przez UCAM Murcia

Koszykarze PGE Startu w środowym meczu z UCAM Murcia w ramach FIBA Europe Cup pokazali dwie twarze. Najpierw lepszą, a później znacznie gorszą. Lublinianie prowadzili z hiszpańskim zespołem nawet 11 punktami. Ostatecznie przegrali jednak aż 75:102
Na cmentarzu przy Lipowej z puszką niezawodnie pojawi się lubelski radny Zbigniew Jurkowski

Kwesta przy Lipowej w Lublinie 2025. Kiedy, kto kwestuje i które nagrobki odnowią

Od piątku do niedzieli (31 października – 2 listopada) potrwa kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. W tym roku zebrane pieniądze pomogą w renowacji siedmiu XIX-wiecznych pomników.
Listwy przypodłogowe — jak dobrać, by nie zniszczyć efektu wnętrza

Listwy przypodłogowe — jak dobrać, by nie zniszczyć efektu wnętrza

W dobrze zaprojektowanym wnętrzu każdy szczegół ma znaczenie. Czasem to nie kolor ścian ani rodzaj podłogi, ale właśnie listwy przypodłogowe decydują o tym, czy przestrzeń wygląda spójnie i elegancko. Ten niewielki element potrafi podkreślić charakter aranżacji albo całkowicie go zaburzyć. Jak więc dobrać listwy, by współgrały z koncepcją wnętrza, zamiast z nią konkurować?
Dlaczego jemy za dużo, gdy jesteśmy zmęczeni – biologia apetytu

Dlaczego jemy za dużo, gdy jesteśmy zmęczeni – biologia apetytu

Po nieprzespanej nocy wszystko smakuje bardziej. Zapach pieczywa jest intensywniejszy, kawa słodsza, a nawet zwykłe przekąski wydają się nagrodą za przetrwanie dnia. Zmęczenie ma w sobie coś z magii — zmienia sposób, w jaki ciało rozumie głód. Ale to nie czary, tylko czysta biochemia: hormony, układ nagrody i brak snu tworzą duet, który potrafi rozregulować nasze wybory bardziej, niż się wydaje.

Cztery oferty wpłynęły w przetargu na kompleksową rewitalizację Błoni pod Zamkiem w Lublinie. Miasto planuje przekształcić ten teren w całoroczną, tętniącą życiem przestrzeń rekreacyjno-kulturalną. Ceny zaproponowane przez wykonawców wahają się od 17,2 do 28,3 mln zł, a trzy z nich mieszczą się w zaplanowanym budżecie. Postępowanie przetargowe jest obecnie na etapie oceny.
ogrodzenie panelowe

Ogrodzenie panelowe – jak dbać o nie, by służyło przez lata?

Ogrodzenie panelowe to jeden z najczęściej wybieranych sposobów zabezpieczenia posesji. Łączy w sobie estetykę, trwałość i stosunkowo prosty montaż. Z powodzeniem można je dopasować do nowoczesnej architektury, klasycznych budynków mieszkalnych, a nawet przestrzeni przemysłowych. Jednak, aby ogrodzenie panelowe zachowało swój wygląd i funkcjonalność przez wiele lat, warto poświęcić mu nieco uwagi. Właściwa pielęgnacja, konserwacja oraz regularne kontrole stanu technicznego pozwolą uniknąć kosztownych napraw i przedłużą żywotność konstrukcji.
PKO BP EKSTRAKLASA
13. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Piast Gliwice 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Zagłębie Lubin 1-1
GKS Katowice - Korona Kielce 1-0
Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 2-1
Legia Warszawa - Lech Poznań 0-0
Motor Lublin - Widzew Łódź 3-0
Pogoń Szczecin - Cracovia 2-1
Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk 2-1
Radomiak Radom - Wisła Płock 1-1

Tabela:

1. Górnik 13 26 21-11
2. Jagiellonia 12 24 24-15
3. Wisła Płock 12 22 16-9
4. Cracovia 12 21 21-14
5. Lech 12 20 20-18
6. Korona 13 19 16-12
7. Zagłębie 12 17 25-18
8. Raków 12 17 14-16
9. Pogoń 13 17 20-23
10. Legia 12 16 14-12
11. Radomiak 13 16 23-23
12. Widzew 13 16 20-20
13. Arka 13 15 9-20
14. Motor 12 14 16-21
15. Katowice 13 14 17-24
16. Lechia 13 10 22-29
17. Bruk-Bet 13 10 17-25
18. Piast 11 7 10-15

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 