Puławy zapraszają na halloween. Mroczne święto już w piątek

Golden Club, Puławy, ul. Centralna - klub muzyczny zaprasza na tańce w rytmach house i latino a także "mroczne szoty". Preferowany strój halloweenowy. Dla gości w najlepszych przebraniach czekają nagrody. Start w piątek o godz. 20. Wstęp - 20 zł od przebranej osoby. Nieprzebrani zapłacą nieco więcej.

Mroczny klimat poczuły także niektóre kawiarnie, jak puławski lokal Ciacho Bez Cukru przy Zielonej, gdzie ściany ozdobiono pajęczynami i nietoperzami, a na ladę trafiła dynia. Modę na halloween wykorzystują także hotele i restauracje. Przykładowo Oskar przy Dęblińskiej zaprasza dzieci do nowej sali zabaw. W programie zawijanie mumii, szukanie skarbów schowanych przez upiory, a na koniec seans "Hotelu Transylwania".

Z duchem amerykańskiej tradycji idą także puławskie kluby fitness zapraszające na aerobik w upiornych stylizacjach, czy specjalistki od malowania paznokci oferujące swoim klientkom halloweenowe motywy jak wspomniane wyżej pajęczyny. Przebieranki będą nawet w stajniach. Fiordranczo w Oblasach zachęca do jazdy konnej w mrocznym kostiumie, a dla najlepiej przebranych przygotowało nagrody.

Podobnie jest w szkołach i przedszkolach. O anglosaskich zwyczajach poprzez zabawę uczą się m.in. w SP nr 6 im. Polskich Lotników, a nastolatki z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wycinają dynie. Na modzie, która coraz bardziej wypiera bale andrzejkowe korzystają również sklepy odzieżowe, jak te z centrum handlowego przy ul. Dęblińskiej reklamujące nowe mroczne kolekcje.

Halloweenowo w piątek będzie także w kinie. Puławska Sybilla zaprasza tego dnia na filmowy maraton złożonych z dwóch horrorów: Miasteczko Shady Oaks oraz Good Boy. Początek o godz. 21. Cena biletu na dwa filmy to 30 zł.