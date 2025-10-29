Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Kwesta przy Lipowej w Lublinie 2025. Kiedy, kto kwestuje i które nagrobki odnowią

Autor: Zdjęcie autora opr. p.p.
Na cmentarzu przy Lipowej z puszką niezawodnie pojawi się lubelski radny Zbigniew Jurkowski
Na cmentarzu przy Lipowej z puszką niezawodnie pojawi się lubelski radny Zbigniew Jurkowski (fot. DW)

Od piątku do niedzieli (31 października – 2 listopada) potrwa kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. W tym roku zebrane pieniądze pomogą w renowacji siedmiu XIX-wiecznych pomników.

Kiedy i gdzie odbywa się kwesta?

Jak informuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Lublina, tegoroczna zbiórka potrwa trzy dni – od piątku do niedzieli – w godzinach od 8.00 do 18.00. Sztab kwesty mieści się w Polskim Radiu Lublin przy ul. Obrońców Pokoju.

W akcji co roku bierze udział około 200 wolontariuszy: uczniowie, artyści, samorządowcy i sportowcy.
– Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Wystarczy przyjść do sztabu, pobrać identyfikator i puszkę. Cieszy nas, że w zbiórce chętnie uczestniczą zarówno młodzi ludzie, jak i zwykli mieszkańcy Lublina – mówi Stanisław Santarek ze Społecznego Komitetu.

Jakie nagrobki zostaną odnowione?

Na przyszły rok wytypowano siedem XIX-wiecznych pomników. Odnowione zostaną m.in. nagrobki Emilii Speth, Janio Wadowskiego, Ignasi Kluczewskiej, Barbary Ejdziakowiczówny i Franciszka Farnezego. Dwa z nich mają nieczytelne napisy.

W ciągu 38 lat kwesty na Lipowej odrestaurowano już ponad 300 zabytkowych nagrobków. – Lubelskie pomniki wykonane są głównie z piaskowca. Prace konserwatorskie polegają nie tylko na oczyszczeniu, ale też na wzmocnieniu kamienia specjalnymi preparatami sprowadzanymi z zachodniej Europy – wyjaśnia Santarek.

Ile udało się zebrać w ubiegłym roku?

W 2024 roku do puszek trafiło około 105 tys. zł. Dzięki zebranym środkom odnowiono sześć nagrobków, m.in. Tekli Bełcikowskiej, Ludwiki Stroińskiej i Władziunia Zimermana.

Cmentarz przy Lipowej – historia i znaczenie

Cmentarz przy ul. Lipowej to jedna z najstarszych nekropolii w Lublinie. Ma charakter wielowyznaniowy – spoczywają tu katolicy, prawosławni i ewangelicy. Najstarsze nagrobki pochodzą z 1811 roku.

Na Lipowej pochowani są m.in. poeta Józef Czechowicz, kaznodzieja ks. Piotr Ściegienny, bibliofil Hieronim Łopaciński oraz Jan Mincel, pierwowzór bohatera z „Lalki” Bolesława Prusa.

 

Źródło: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Lublina / PAP

 

Uczniowie pierwszych klas I LO i Technikum Zawodowego nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Ks. Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie, we wtorek stali się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. W trakcie uroczystego apelu złożyli ślubowanie.

