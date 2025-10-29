Kwesta przy Lipowej w Lublinie 2025. Kiedy, kto kwestuje i które nagrobki odnowią

Od piątku do niedzieli (31 października – 2 listopada) potrwa kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. W tym roku zebrane pieniądze pomogą w renowacji siedmiu XIX-wiecznych pomników.
Kiedy i gdzie odbywa się kwesta?
Jak informuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Lublina, tegoroczna zbiórka potrwa trzy dni – od piątku do niedzieli – w godzinach od 8.00 do 18.00. Sztab kwesty mieści się w Polskim Radiu Lublin przy ul. Obrońców Pokoju.
W akcji co roku bierze udział około 200 wolontariuszy: uczniowie, artyści, samorządowcy i sportowcy.
– Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Wystarczy przyjść do sztabu, pobrać identyfikator i puszkę. Cieszy nas, że w zbiórce chętnie uczestniczą zarówno młodzi ludzie, jak i zwykli mieszkańcy Lublina – mówi Stanisław Santarek ze Społecznego Komitetu.
Jakie nagrobki zostaną odnowione?
Na przyszły rok wytypowano siedem XIX-wiecznych pomników. Odnowione zostaną m.in. nagrobki Emilii Speth, Janio Wadowskiego, Ignasi Kluczewskiej, Barbary Ejdziakowiczówny i Franciszka Farnezego. Dwa z nich mają nieczytelne napisy.
W ciągu 38 lat kwesty na Lipowej odrestaurowano już ponad 300 zabytkowych nagrobków. – Lubelskie pomniki wykonane są głównie z piaskowca. Prace konserwatorskie polegają nie tylko na oczyszczeniu, ale też na wzmocnieniu kamienia specjalnymi preparatami sprowadzanymi z zachodniej Europy – wyjaśnia Santarek.
Ile udało się zebrać w ubiegłym roku?
W 2024 roku do puszek trafiło około 105 tys. zł. Dzięki zebranym środkom odnowiono sześć nagrobków, m.in. Tekli Bełcikowskiej, Ludwiki Stroińskiej i Władziunia Zimermana.
Cmentarz przy Lipowej – historia i znaczenie
Cmentarz przy ul. Lipowej to jedna z najstarszych nekropolii w Lublinie. Ma charakter wielowyznaniowy – spoczywają tu katolicy, prawosławni i ewangelicy. Najstarsze nagrobki pochodzą z 1811 roku.
Na Lipowej pochowani są m.in. poeta Józef Czechowicz, kaznodzieja ks. Piotr Ściegienny, bibliofil Hieronim Łopaciński oraz Jan Mincel, pierwowzór bohatera z „Lalki” Bolesława Prusa.
Źródło: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Lublina / PAP