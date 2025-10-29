Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Wiemy, co nas czeka

(fot. Wojciech Szubartowski)

Rozmowa z Pawłem Tetelewskim , trenerem PGE MKS El-Volt Lublin

Jak pan oceni ligowe starcie z Galiczanką Lwów?

- Jestem zadowolony z obrony, bo straciliśmy zaledwie 22 bramki. Nie jestem zadowolony, że w pewnym momencie wkradła się w naszą grę „lekkoatletyka”. Była spora przewaga ikażda z zawodniczek chciała sobie rzucić. W tym momencie po prostu zabrakło zespołowej gry. Galiczanka doszła na dwie bramki, ale my dorzuciliśmy kilka trafień i znowu było bezpiecznie. Na pewno fragment przegrany 1:7 nie powinien sie zdarzyć.

Jak pan oceni debiut Sanji Radosvljević?

- Jest mocnym punktem w obronie. W ataku zdobyła dwie bramki, raz się pomyliła. Jest silną i doświadczoną zawodniczką. Wiadomo, że pewne warianty w obronie musi sobie przećwiczyć.

W czwartek o godz. 20.30 podejmiecie w hali Globus KPR Gminy Kobierzyce. To spotkanie rozpocznie serię trudnych gier, bo po nim macie już dwumecz z Zagłębiem Lubin w kwalifikacjach Ligi Europejskiej.

- Wiemy, co nas czeka. Po przerwie reprezentacyjnej był mecz z Galiczanką Lwów, a teraz  bedą już same ciężkie i ważne mecze. Mam nadzieję, że nasza gra będzie wyglądała dobrze. Liczę też, że będzie przybywać nam zawodniczek. Z Galiczanką nie grała Aleksandra Rosiak, która wróciła ze zgrupowania reprezentacji z  urazem. Mam nadzieję, że na czwartkową rywalizacji z Kobierzycami będzie już gotowa

Rozmowa z Pawłem Tetelewskim , trenerem PGE MKS El-Volt Lublin
