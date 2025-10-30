Lotniska w Lublinie i Radomiu zamknięte. Czyszczą niebo dla myśliwców

Dzisiaj rano Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wydała komunikat informujący o zamknięciu lotnisk w Świdniku i Radomiu. Decyzja wynika z rosyjskich ataków przeprowadzonych w nocy na terenie Ukrainy.
"Z powodu konieczności zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Radomiu i Lublinie zostały zamknięte na czas działań" - poinformowała dzisiaj Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na platformie X. Na jak długo - nie wiadomo.
❗️ Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 30, 2025
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ… pic.twitter.com/tRMOUe74Ug
To operowanie polskiego i natowskiego lotnictwa wynika z ataku Rosji na obiekty położone na terenie Ukrainy. Informuje o tym, również na X, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
❗️ Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 30, 2025
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ… pic.twitter.com/tRMOUe74Ug