Potrącenie pieszej. Utrudnienia na ulicy Roztocze, autobusy łapią opóźnienia

Z powodu dzisiejszego wypadku na ul. Roztocze w Lublinie, kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu. Na miejscu zdarzenia obowiązuje wahadło. Opóźnienia notuje również komunikacja miejska.
"Z powodu potrącenia pieszego na ulicy Roztocze ruch odbywa się wahadłowo. Pojazdy komunikacji miejskiej kursują z opóźnieniami. W przypadku długotrwałych utrudnień w ruchu pojazdy zostaną skierowane na objazd. Czekamy na decyzję służb" - poinfomował dzisiaj rano Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.
Do zdarzenia doszło dzisiaj tuż po godz. 7 rano na oznakowanym przejściu dla pieszych na ul. Roztocze w Lublinie. Kierujący citroenem 33-latek jadąc od strony ul. Orkana potrącił 48-latkę, która znajdowała się na pasach. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Pogotowie zabrało poszkodowaną do szpitala. Trwają oględziny miejsca wypadku - w związku z czym ruch odbywa się wahadłowo.