Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. czwartek, 30 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Rolnik Roku

Na sygnale

Dzisiaj
8:19
Strona główna » Na sygnale

Potrącenie pieszej. Utrudnienia na ulicy Roztocze, autobusy łapią opóźnienia

Autor: Zdjęcie autora rs
Udostępnij 0 A A
(fot. pixabay/ilustracyjne)

Z powodu dzisiejszego wypadku na ul. Roztocze w Lublinie, kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu. Na miejscu zdarzenia obowiązuje wahadło. Opóźnienia notuje również komunikacja miejska.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

"Z powodu potrącenia pieszego na ulicy Roztocze ruch odbywa się wahadłowo. Pojazdy komunikacji miejskiej kursują z opóźnieniami. W przypadku długotrwałych utrudnień w ruchu pojazdy zostaną skierowane na objazd. Czekamy na decyzję służb" - poinfomował dzisiaj rano Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. 

Do zdarzenia doszło dzisiaj tuż po godz. 7 rano na oznakowanym przejściu dla pieszych na ul. Roztocze w Lublinie. Kierujący citroenem 33-latek jadąc od strony ul. Orkana potrącił 48-latkę, która znajdowała się na pasach. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Pogotowie zabrało poszkodowaną do szpitala. Trwają oględziny miejsca wypadku - w związku z czym ruch odbywa się wahadłowo. 

Alkohol, gniew i młotek — brutalny rozbój na osiedlu w Chełmie
na sygnale

Alkohol, gniew i młotek — brutalny rozbój na osiedlu w Chełmie

Nie wyrobił się na zakręcie. Dachowanie na alei Tysiąclecia
na sygnale

Nie wyrobił się na zakręcie. Dachowanie na alei Tysiąclecia

Ukrainiec w drodze do domu

Z promilami za kierownicą. 33-latek z Ukrainy wydalony z Polski

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
potrącenie pieszego Lublin ul. Roztocze

Pozostałe informacje

Wojciech Szacoń (Avia Świdnik): Wierzę, że wygrana w Pucharze Polski pchnie nas dalej

Wojciech Szacoń (Avia Świdnik): Wierzę, że wygrana w Pucharze Polski pchnie nas dalej

Avia Świdnik wyeliminowała drugiego rywala w STS Pucharze Polski. Najpierw poradziła sobie z Ruchem Chorzów, a w środę z Flotą Świnoujście. W nagrodę zagra w 1/8 finału rozgrywek. Jak środowe zawody oceniają trenerzy obu ekip?
Niebezpieczny kurs do rowu. 2,5 promila i “bilet do domu”

Niebezpieczny kurs do rowu. 2,5 promila i “bilet do domu”

60-letni obywatel Ukrainy, który prowadził ciężarówkę mając 2,5 promila alkoholu we krwi, został zatrzymany przez policję w Dorohusku i wydalony z kraju. Mężczyzna przez najbliższe pięć lat nie będzie mógł wjechać do Polski ani żadnego państwa strefy Schengen.
W Halloween najchętniej bawi się młodzież. Na zdjęciu jedna z uczennic lubartowskiego liceum w trakcie inscenizacji z okazji ślubowania pierwszych klas

Puławy zapraszają na halloween. Mroczne święto już w piątek

Amerykańska tradycja już na dobre zagościła nad Wisłą. W piątkowy wieczór niech nikogo nie zdziwią młode osoby w upiornych strojach, wystawiane przed dom dynie ze świeczkami w środku itp. Halloween to także okazja do zabawy. Na imprezy i zakupowe okazje w mrocznym stylu zaprasza wiele puławskich lokali.
Były trener Motoru Lublin i Legii Warszawa znowu ma pracować w Polsce

Goncalo Feio znowu ma pracować w PKO BP Ekstraklasie

Od kilku tygodni pojawiały się plotki, że Goncalo Feio znowu może dostać pracę w PKO BP Ekstraklasie. W ostatnich dniach było ich coraz więcej. Jak poinformował Przegląd Sportowy były szkoleniowiec Motoru Lublin i Legii Warszawa ma zostać trenerem Radomiaka.
Potrącenie pieszej. Utrudnienia na ulicy Roztocze, autobusy łapią opóźnienia
na sygnale

Potrącenie pieszej. Utrudnienia na ulicy Roztocze, autobusy łapią opóźnienia

Z powodu dzisiejszego wypadku na ul. Roztocze w Lublinie, kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu. Na miejscu zdarzenia obowiązuje wahadło. Opóźnienia notuje również komunikacja miejska.

Lotniska w Lublinie i Radomiu zamknięte. Czyszczą niebo dla myśliwców

Lotniska w Lublinie i Radomiu zamknięte. Czyszczą niebo dla myśliwców

Dzisiaj rano Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wydała komunikat informujący o zamknięciu lotnisk w Świdniku i Radomiu. Decyzja wynika z rosyjskich ataków przeprowadzonych w nocy na terenie Ukrainy.

W tym budynku orzeczenia o niepełnosprawności od listopada do końca roku już nie dostaniemy – przynajmniej do czasu, aż znajdą się na to pieniądze

System orzekania w zawieszeniu. W Chełmie zabrakło pieniędzy na niepełnosprawność

Od listopada w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie korytarze wypełni pustka. Komisje nie zasiądą, decyzje nie zapadną, a setki mieszkańców pozostaną w zawieszeniu – wszystko przez brak środków na wynagrodzenia lekarzy i członków składów orzekających.

AZS UMCS Lublin spróbuje dzisiaj ograć rywalki z Belgii po raz drugi

AZS UMCS Lublin dzisiaj podejmie Basket Namur Capitale

AZS UMCS świetnie radzi sobie na krajowym podwórku, a dzisiaj postara się o trzecie zwycięstwo w pucharach. Tym razem lublinianki podejmą w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli belgijski zespół Basket Namur Capitale.
Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Wiemy, co nas czeka

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Wiemy, co nas czeka

Rozmowa z Pawłem Tetelewskim , trenerem PGE MKS El-Volt Lublin
Fragment środowej rywalizacji

PGE Start Lublin został rozbity przez UCAM Murcia

Koszykarze PGE Startu w środowym meczu z UCAM Murcia w ramach FIBA Europe Cup pokazali dwie twarze. Najpierw lepszą, a później znacznie gorszą. Lublinianie prowadzili z hiszpańskim zespołem nawet 11 punktami. Ostatecznie przegrali jednak aż 75:102
Na cmentarzu przy Lipowej z puszką niezawodnie pojawi się lubelski radny Zbigniew Jurkowski

Kwesta przy Lipowej w Lublinie 2025. Kiedy, kto kwestuje i które nagrobki odnowią

Od piątku do niedzieli (31 października – 2 listopada) potrwa kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. W tym roku zebrane pieniądze pomogą w renowacji siedmiu XIX-wiecznych pomników.
Listwy przypodłogowe — jak dobrać, by nie zniszczyć efektu wnętrza

Listwy przypodłogowe — jak dobrać, by nie zniszczyć efektu wnętrza

W dobrze zaprojektowanym wnętrzu każdy szczegół ma znaczenie. Czasem to nie kolor ścian ani rodzaj podłogi, ale właśnie listwy przypodłogowe decydują o tym, czy przestrzeń wygląda spójnie i elegancko. Ten niewielki element potrafi podkreślić charakter aranżacji albo całkowicie go zaburzyć. Jak więc dobrać listwy, by współgrały z koncepcją wnętrza, zamiast z nią konkurować?
Dlaczego jemy za dużo, gdy jesteśmy zmęczeni – biologia apetytu

Dlaczego jemy za dużo, gdy jesteśmy zmęczeni – biologia apetytu

Po nieprzespanej nocy wszystko smakuje bardziej. Zapach pieczywa jest intensywniejszy, kawa słodsza, a nawet zwykłe przekąski wydają się nagrodą za przetrwanie dnia. Zmęczenie ma w sobie coś z magii — zmienia sposób, w jaki ciało rozumie głód. Ale to nie czary, tylko czysta biochemia: hormony, układ nagrody i brak snu tworzą duet, który potrafi rozregulować nasze wybory bardziej, niż się wydaje.

Cztery oferty wpłynęły w przetargu na kompleksową rewitalizację Błoni pod Zamkiem w Lublinie. Miasto planuje przekształcić ten teren w całoroczną, tętniącą życiem przestrzeń rekreacyjno-kulturalną. Ceny zaproponowane przez wykonawców wahają się od 17,2 do 28,3 mln zł, a trzy z nich mieszczą się w zaplanowanym budżecie. Postępowanie przetargowe jest obecnie na etapie oceny.
ogrodzenie panelowe

Ogrodzenie panelowe – jak dbać o nie, by służyło przez lata?

Ogrodzenie panelowe to jeden z najczęściej wybieranych sposobów zabezpieczenia posesji. Łączy w sobie estetykę, trwałość i stosunkowo prosty montaż. Z powodzeniem można je dopasować do nowoczesnej architektury, klasycznych budynków mieszkalnych, a nawet przestrzeni przemysłowych. Jednak, aby ogrodzenie panelowe zachowało swój wygląd i funkcjonalność przez wiele lat, warto poświęcić mu nieco uwagi. Właściwa pielęgnacja, konserwacja oraz regularne kontrole stanu technicznego pozwolą uniknąć kosztownych napraw i przedłużą żywotność konstrukcji.

Najnowsze
Wojciech Szacoń (Avia Świdnik): Wierzę, że wygrana w Pucharze Polski pchnie nas dalej

09:41 Wojciech Szacoń (Avia Świdnik): Wierzę, że wygrana w Pucharze Polski pchnie nas dalej

09:35

Niebezpieczny kurs do rowu. 2,5 promila i “bilet do domu”

09:27

Puławy zapraszają na halloween. Mroczne święto już w piątek

08:23

Goncalo Feio znowu ma pracować w PKO BP Ekstraklasie

08:19

Potrącenie pieszej. Utrudnienia na ulicy Roztocze, autobusy łapią opóźnienia

08:02

Lotniska w Lublinie i Radomiu zamknięte. Czyszczą niebo dla myśliwców

07:18

System orzekania w zawieszeniu. W Chełmie zabrakło pieniędzy na niepełnosprawność

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Wideo
„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

film
„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Foto
„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek
ZDJĘCIA

„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek

galeria
Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia
galeria
ZDJĘCIA

Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych
galeria

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych

Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego
galeria
ZDJĘCIA

Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego

Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!
galeria
zdjęcia czytelników

Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!

Nowy lubelski koziołek ma na imię Tomek.
galeria
ZDJĘCIA

Diagnosta z mikroskopem - koziołek-badacz pojawił się w Lublinie

Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów
galeria
ZDJĘCIA

Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury
galeria

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury

Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych
galeria
ZDJĘCIA

Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki
galeria
ZDJĘCIA

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie
galeria
ranking

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie