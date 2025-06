Polski Cukier AZS UMCS Lublin ma nową zawodniczkę

Ridard zaczynała karierę w INSEP, czyli francuskim instytucie szkoleniowym. W sezonie 2019/2020 spędzała już na parkiecie ponad 22 minuty na mecz i notowała średnio prawie sześć punktów oraz 3,5 zbiórki.

W kolejnych rozgrywkach podpisała umowę z Basket Landes, który zakończył zmagania z tytułem mistrzowskim. Nowa zawodniczka akademiczek grała jednak bardzo mało i w lutym zdecydowała się na wypożyczenie do Nantes (prawie 14 minut na spotkanie oraz 3,5 pkt i 2,5 zbiórki).

Później zakładała jeszcze koszulkę innych francuskich klubów: Saint Amand Hainaut basket (2022/2023) oraz Reims (2023/2024). Zdecydowanie większą rolę odgrywała w tym drugim zespole. Wystąpiła w 22 spotkaniach i mogła się pochwalić statystykami na poziomie: 22 minut gry, prawie 10 punktów i trzech zbiórek. Dodatkowo rzucała za trzy ze skutecznością ponad 31 procent.

Sezon 24/25 to przeprowadzka do Hiszpanii. W barwach Movistar Estudiantes Madryt miała okazję występować w EuroCup. W siedmiu meczach zdobywała średnio 7,3 pkt na mecz (37,5 procent skuteczności w rzutach za trzy). W lidze znowu nie dostawała jednak zbyt wielu szans, stąd ponownie zmiana zespołu. Tym razem trafiła do Cadi la Seu. A Tam Ridard miała najlepsze liczby w karierze, czyli: 12,1 pkt, 2,6 zbiórki oraz 56 procent skuteczności w rzutach za dwa i 46 procent w rzutach za trzy. W sumie wystąpiła w 15 meczach (spędzała na parkiecie średnio 29 minut).

W marcu zdecydowała się podpisać krótkoterminowy kontrakt w WNBA, a konkretnie z New York Liberty. W Stanach Zjednoczonych nie zagrzała jednak miejsca na dłużej i szybko zdecydowała się na powrót do Europy. Trzeba dodać, że francuska podkoszowa ma za sobą sporo występów w reprezentacji i to w najróżniejszych kategoriach wiekowych: do lat 16, 18 i 20. Występowała także na arenie międzynarodowej w koszykówce 3x3.