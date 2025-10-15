Nie zatrzymał się przed znakiem stop. Spowodował kolizję

Dzisiaj rano w gminie Wąwolnica w powiecie puławskim zderzyły się dwa samochody. Zawinił kierowca opla, który wyjechał z podporządkowanej i uderzył w jadącego prawidłowo hyundaia.
Do zdarzenia doszło ok. godz. 5 rano w Karmanowicach. Kierujący oplem 54-latek z gminy Kazimierz Dolny nie zatrzymał się przed znakiem stop. Wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, od strony Karmanowic, uderzył w hyundaia jadące od Wąwolnicy. Koreańskim autem jechał 48-latek z gminy Wąwolnica. Mężczyzna z ogólnymi potłuczeniami trafił do szpitala. Po badaniach został wypisany do domu. Sprawcy również nic poważnego się nie stało. Policjanci kierowcę opla ukarali mandatem i punktami.
Puławska drogówka apeluje o stosowanie się do znaków i ostrożność na drodze, zwłaszcza podczas mgieł lub opadów, które utrudniają widoczność.