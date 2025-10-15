Adwokat oskarżony o oszustwa na miliony. Wśród pokrzywdzonych instytucje kościelne

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Lublinie prok. Beata Syk-Jankowska, akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Zamościu.

Według ustaleń śledczych Michał K. miał dopuścić się 60 oszustw oraz prania brudnych pieniędzy w latach 2013–2025. Sprawa wyszła na jaw w 2022 roku po zawiadomieniu złożonym przez pełnomocnika diecezji zamojsko-lubaczowskiej, która straciła 321 tys. zł. Adwokat miał wprowadzić przedstawiciela kurii w błąd co do konieczności ustanowienia depozytu sądowego.

Z komunikatu prokuratury wynika, że Michał K., wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu od 2001 roku, prowadził kancelarię w Oławie, zajmując się m.in. sprawami cywilnymi, karnymi oraz procedurami kanonicznymi.

Śledczy ustalili, że co najmniej od 2013 roku pobierał od klientów, w tym od zakonów, kurii i diecezji pieniądze na poczet rzekomych opłat sądowych, poręczeń czy opinii biegłych, zapewniając, że środki te trafią na depozyt sądowy. W rzeczywistości przeznaczał je na własne potrzeby.

Łączna szkoda wyrządzona klientom wyniosła niemal 3,6 mln zł. Oprócz tego adwokat usłyszał zarzut prania brudnych pieniędzy w kwocie ponad 316 tys. zł, pochodzących z oszustw na szkodę co najmniej 12 osób i instytucji.

– Złożył wyjaśnienia zbieżne z pozostałymi dowodami w sprawie oraz wniosek o skazanie go bez przeprowadzenia rozprawy – przekazała prok. Syk-Jankowska.

Michał K. chce poddać się karze 5 lat więzienia, 20 tys. zł grzywny, zakazu wykonywania zawodu adwokata przez 10 lat oraz obowiązku naprawienia szkody wobec wszystkich pokrzywdzonych.

Od 29 stycznia 2025 roku adwokat przebywa w areszcie.

Źródło: PAP