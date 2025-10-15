Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

czwartek, 16 października 2025 r.
Wczoraj
20:31
FIBA Europe Cup: PGE Start Lublin zaczął od wygranej

Autor: lukisz
PGE Start Lublin w środę zagrał pierwszy mecz w ramach FIBA Europe Cup. I rozpoczął przygodę z pucharami od zwycięstwa nad KK Bosna, czyli wicemistrzem Bośni i Hercegowiny 90:80.

Spotkanie od samego początku było bardzo wyrównane. Czerwono-czarni prowadzili 7:5, a za chwilę stracili siedem punktów z rzędu i już przegrywali 7:12. Gospodarzom udało się jednak dogonić rywali jeszcze przed zakończeniem pierwszej odsłony spotkania. Tuż przed syreną Tevin Mack doprowadził do wyrównania po 17.

W drugiej kwarcie, kiedy goście wykorzystali kontrę... czterech na jednego znowu uzyskali kilka „oczek” przewagi. A dokładnie sześć, bo w tym momencie było 22:28. PGE Start znowu musiał gonić i ponownie nieźle sobie poradził z tym zadaniem. Po trójce Elijaha Hawkinsa na tablicy wyników pojawił się rezultat 29:31, a po chwili dobrze na atakowanej tablicy spisał się Quincy Ford i było 31:31.

Hawkins mógł wyprowadzić ekipę z Lublina na prowadzenie, bo zdobył punkty spod kosza i miał szansę na akcję dwa plus jeden. Niestety, nie wykorzystał rzutu wolnego.

I ostatecznie na przerwę ze skromną zaliczką schodzili rywale – 38:40. Co ciekawe, obie drużyny w pierwszej połowie miały poważne problemy z rzutami z dystansu. Zespół trenera Wojciecha Kamińskiego trafił ledwie jedną trójkę (na osiem prób). KK Bosna wykorzystał dwie próby z 11.

W trzeciej odsłonie Start szybko wyrównał, a w kolejnych fragmentach poszedł za ciosem. Po trójce Jordana Wrighta miejscowi odskoczyli na 47:42 i prowadzenia już nie oddali. Chociaż przyjezdni kilka razy zbliżali się na odległość zaledwie jednego punktu, to na 10 minut przed końcową syreną było 61:58.

W czwartej kwarcie obraz gry wyglądał podobnie. Dopiero w końcówce czerwono-czarni powiększyli przewagę. Po udanym „wjeździe” pod kosz w wykonaniu Hawkinsa było już 75:67. Kolejna udana akcja Amerykanina na 164 sekundy przed zakończeniem zawodów dała gospodarzom prowadzenie 81:71. KK Bosna nie był już w stanie wrócić do gry i zawody zakończyły się wynikiem 90:80. Najlepszym strzelcem po stronie Startu był Tevin Mack, który 18 ze swoich 27 punktów zdobył po przerwie.

PGE Start Lublin – KK Bosna 90:80 (17:17, 21:23, 23:18, 29:22)

Start: Mack 27 (2x3), Hawkins 18 (2x3), Wright 18 (2x3), Griffin 11, Put 2 oraz Ford 10, Krasuski 2, Pelczar 2, Szymański 0.

Bosna: Persons 19 (1x3), Audige 12 (3x3), Atić 12 (2x3), Halilović 10, Young 9 oraz Kovacević 10, Zubac 6, Delalić 2, West 0.

ORLEN BASKET LIGA MĘŻCZYZN
2. KOLEJKA

Wyniki:

Zastal Zielona Góra - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 79:86
Legia Warszawa - PGE Start Lublin 90:68
MKS Dąbrowa Górnicza - Icon Sea Czarni Słupsk 83:71
Trefl Sopot - Śląsk Wrocław 93:81
Miasto Szkła Krosno - Dziki Warszawa 80:95
AMW Arka Gdynia - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 90:83
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń - King Szczecin 68:77
Anwil Włocławek - GTK Gliwice

Tabela:

1. Legia 1 2 90:68
2. Dziki 1 2 95:80
3. Dąbrowa G. 1 2 83:71
4. Trefl 1 2 93:81
5. King 1 2 77:68
6. Górnik 1 2 86:79
7. Arka 1 2 90:83
8. Zielona Góra 1 1 79:86
9. Ostrów Wlkp. 1 1 83:90
10. Toruń 1 1 68:77
11. Czarni Słupsk 1 1 71:83
12. Śląsk 1 1 81:93
13. Krosno 1 1 80:95
14. Start 1 1 68:90
15. Anwil 0 0 0:0
16. Gliwice 0 0 0:0

