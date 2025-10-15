Uciekający czas zatrzymany w kadrze. Zaproszenie na wernisaż

Amelia Grabarczuk, Dawid Prusiński, Magdalena Krawczuk, Magdalena Muszyńska, Weronika Bednarz, Wiktor Maziarczyk i Zofia Ziemińska - to młodzi ludzie, których zdjęcia złożą się na wystawę "Tempus Fugit". Jej wernisaż odbędzie się w czwartek, 16 października w II LO im. Marii Konopnickiej w Zamościu.
Prace, które znalazły się na wystawie powstały w ramach projektu realizowanego w Pracowni Foograficznej Negatyw działającej w zamojskim Młodzieżowym Domu Kultury. Zajęcia z młodzieżą prowadzi tam Andrzej Pogudz, nauczyciel II LO. Tytuł ekspozycji pochodzi zaś od wiersza "Tempus Fugit" autorstwa zmarłej w tym roku poetki Urszuli Kozioł, która jest absolwentką tej szkoły.
***
Czas zawczasu
pogrążyć się w sobie
czas
zdążyć na czas
czas mieć czas
zanim
strąci nas w bezczas
bo poniewczasie
będzie za późno na cokolwiek.
"Tempusfugit" czyli łacińskie określenie oznaczające "czas ucieka" lub "czas leci" zainspirowało młodych fotografików do wykonania prac, które oglądać będzie można od piątku. Wystawa została zorganizowana z okazji jubileuszu XX-lecia działalności Galerii Wieszak w II LO.
Wernisaż ma się rozpocząć o godz. 10.30.
Do udziału zapraszają II LO, autorzy, MDK w Zamościu i Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne.