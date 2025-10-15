Uciekający czas zatrzymany w kadrze. Zaproszenie na wernisaż

Prace, które znalazły się na wystawie powstały w ramach projektu realizowanego w Pracowni Foograficznej Negatyw działającej w zamojskim Młodzieżowym Domu Kultury. Zajęcia z młodzieżą prowadzi tam Andrzej Pogudz, nauczyciel II LO. Tytuł ekspozycji pochodzi zaś od wiersza "Tempus Fugit" autorstwa zmarłej w tym roku poetki Urszuli Kozioł, która jest absolwentką tej szkoły.

***

Czas zawczasu

pogrążyć się w sobie



czas

zdążyć na czas



czas mieć czas

zanim

strąci nas w bezczas



bo poniewczasie

będzie za późno na cokolwiek.

"Tempusfugit" czyli łacińskie określenie oznaczające "czas ucieka" lub "czas leci" zainspirowało młodych fotografików do wykonania prac, które oglądać będzie można od piątku. Wystawa została zorganizowana z okazji jubileuszu XX-lecia działalności Galerii Wieszak w II LO.

Wernisaż ma się rozpocząć o godz. 10.30.

Do udziału zapraszają II LO, autorzy, MDK w Zamościu i Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne.