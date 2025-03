Ruszają play-offy, Polski Cukier AZS UMCS podejmie rywalki z Gorzowa

Ekipa z Gorzowa będzie pierwszą przeszkodą dla akademiczek na drodze do odzyskania mistrzostwa Polski. Trzeba zaznaczyć, że jest to przeciwnik bardzo wymagający, który już w tym sezonie zdążył zajść za skórę lubelskiej drużynie.

Mowa tu oczywiście o finale Pekao S.A. Puchar Polski. Końcowy wynik spotkania, 86:81, nie oddaje dobrze jego przebiegu, bo koszykarki z województwa lubuskiego prowadziły już nawet różnicą 26 pkt. Z drugiej strony w sezonie zasadniczym Orlen Basket Ligi dwa zwycięstwa odniosły zawodniczki Polskiego Cukru AZS UMCS. W Lublinie wygrały one aż 91:58. Na wyjeździe natomiast triumfowały 93:84.

Gdzie może rozegrać się to spotkanie? Dariusz Maciejewski ma dość kompletny zespół, w którym pierwsze skrzypce grają cudzoziemki. Są to głównie podkoszowa Diamond Miller i obwodowa Shatori Walker. Ta druga miała w tym sezonie już kilka wybitnych spotkań, jak chociażby to ze Ślęzą Wrocław, kiedy zdobyła aż 30 pkt.

– Spotkamy się z bardzo utalentowanym zespołem. Mślę, że to, że mają trzy zawodniczki, które są z WNBA mówi nam o tym, jaką mają jakość. Na tym musimy się skupić, żeby zniwelować indywidualne poczynania tych zawodniczek. Mamy swój plan, w play-offach trzeba być przygotowanym i potrafić zaskoczyć. Kluczem będzie, żeby być pierwszym i żeby to zespół z Gorzowa musiał reagować na nasze pomysły, a nie na odwrót. Zapraszam kibiców, ich wsparcie będzie ważne. Zrobimy wszystko, żeby w niedzielę cieszyć się z dwóch zwycięstw – mówi przed weekendowymi spotkaniami trener Karol Kowalewski.

Rywalizacja w ćwierćfinale play-off toczy się do trzech zwycięstw. Pierwsze dwa spotkania odbędą się w lubelskiej hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli. Zarówno sobotnia, jak i niedzielna rywalizacja ruszy o godz. 20.

Kolejne mecze w tej parze odbędą się w środę i ewentualnie w czwartek. Jeżeli nadal nie będziemy znali półfinalisty, to piąty mecz zaplanowany jest na kolejną niedzielę w Lublinie. Lepszy z tej pary w półfinale zagra ze zwycięzcą rywalizacji 1 KS Ślęza Wrocław – MKS Polkowice.

Wszystkie mecze fazy play-off są transmitowane przez platformę internetową Emocje.tv.

Rezerwy zakończyły sezon

W ostatniej kolejce AZS UMCS II Lublin przegrał 65:86 z VBW GTK II Gdynia. Plusem tego spotkania był występ Justyny Adamczuk oraz Mai Kusiak. Pierwsza zdobyła 12 pkt i zebrała aż 18 piłek. Kusiak z kolei z 16 pkt była najskuteczniejszą koszykarką lublinianek. Podopieczne Agaty Grabowieckiej zakończyły ligowe zmagania na 4 miejscu. Rozgrywki wygrało VBW GTK II Gdynia.

Najlepsza piątka

Trenerzy Orlen Basket Ligi kobiet wybrali najlepszą piątkę sezonu zasadniczego. Miejsce w niej znalazło się dla Laury Miskiniene. Litwinka otrzymała sześć głosów. Poza koszykarką Polskiego Cukru AZS UMCS w tym zestawieniu są jeszcze: Agnieszka Skobel z Enei AZS Politechnika Poznań, Robbi Rywan z 1KS Ślęza Wrocław oraz dwie koszykarki VBW Gdynia – Stepanie Jones i Ruth Hebard.